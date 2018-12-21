中美贸易谈判奏效 人大审议《外商投资法》

(德国之声中文网) 根据中国官媒新华网12月23日报导，《外商投资法草案》首次提请最高立法机关审议。中美贸易谈判渴望北京方面「实质的制度性改革」， 回应欧美长期对「强制转让技术」和「市场准入条件」的批评。

报导内容提到，「草案明确保护外国投资者和外商投资企业的知识产权，鼓励基于自愿原则和商业规则开展技术合作。草案规定，外商投资过程中技术合作的条件由投资各方协商确定，行政机关及其工作人员不得利用行政手段强制转让技术。」

此外，根据新华网报道，草案规定各级人民政府及其有关部门制定涉及外商投资的规范性文件，应当符合法律法规的规定，不得违法减损外商投资企业的合法权益或者增加其义务，不得违法设置市场准入和退出条件、违法干预或者影响外商投资企业的正常生产经营活动。《外商投资法草案》设立专章规定投资保护制度。草案规定，国家对外商投资不实行征收；在特殊情况下，根据社会公共利益需要对外商投资实行征收的，应当依照法定程序进行，并给予公平、合理的补偿。

国务院的会议记录上也表示，「草案明确对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度、国家支持企业发展的各项政策同等适用于外商投资企业，加强了对外商投资企业的产权保护，促使地方政府守约践诺，并对外商投资安全审查制度作了原则规定。」

美国施压奏效?

面对美国威胁在2019年提高关税，甚至全面对中国进口商品课税，中国国家主席习近平和美国总统特朗普在12月1日同意90天关税休战。双方试图找到长期解决贸易争端的办法。

这段期间，根据法新社报导，经济数据显示，中国经济成长在今年秋季放缓。中国消费者支出增长速度在11月来到15年来的最低水平。工厂生产量也大幅降低。中方经济压力增加。

在贸易战原先立场强硬的中国政府在转低调后，也持续强调要沟通。中国商务部23日表示，中美双方在12月21日进行了副部级通话，就贸易平衡和加强知识产权保护等问题持续交换意见。

外资三法合一

目前中国的外商投资法律包含《中外合资经营企业法》、《外资企业法》，和《中外合作经营企业法》三部法律。报导内容提到《外商投资法草案》在23日提请全国人大常委会审议，有望替代早年制定的「外资三法」成为外商投资领域的基础性法律，强调「为新形势下进一步扩大对外开放、积极有效利用外资提供更加有力的法治保障。」

新华网报导，截至2018年11月底，中国依据"外资三法"设立的外商投资企业累计达95万家，实际利用外资累计超过2万亿美元，外商投资已成为推动中国经济社会发展的重要力量。

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夏立民/罗法 (综合报导)