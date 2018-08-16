中美贸易谈判在即 特朗普：不期待有结果

(德国之声中文网) 美国总统特朗普20日接受路透社专访时表示，对于中美贸易下一轮谈判期望不高。

他说：「我不期待会有什麽结果。」他还表示，谈判没有「时间表」，强调「我跟他们一样，都是做长线的。」

美中第四轮贸易谈判将于8月22日和23日在华府举行，中国商务部副部长王受文带领中方代表团赴美，和美国财政部负责国际事务的副部长马尔珀斯 (David Malpass)领导的代表团会谈。

23日正好是互课关税的原定日期。中美双方近期宣布互课160亿关税，一旦23日正式实施，双方总关税将来到500亿。

特朗普在专访中提到，在朝鲜谈判议题上，中国一开始很帮忙，但是因为贸易冲突而转趋冷淡。也说中国和欧洲操纵汇率以因应贸易战，但仍有信心「会赢」。

《华尔街日报》报导，中美双方举行谈判是为了安排特朗普和习近平11月的峰会，先行降低冲突。

特朗普政府提出继续对价值2000亿的中国商品课徵高达25％的关税，华盛顿自週一开始举行为期6天的公开听证会。

美国努力向北京施加压力，要求其彻底改变其贸易和经济政策。

过去的关税都锁定中国工业机械、电子元件等中间产品。然而，这次价值2000亿美元商品关税针对的目标是中国海鲜、家具和照明产品、轮胎、化学品、塑料、自行车和婴儿汽车座椅。

如果在9月底顺利实施，数千种消费品可能会直接受到高关税影响。

业界反对声浪

美国婚礼和舞会产业协会主席斯蒂芬·朗(Stephen Lang)说:「如果真的课税，我们就无法在美国製作婚纱和舞会礼服。没有人会愿意做这项工作。我找不到会做手工钉珠的人。如果真有选择可以不在中国做生意，全世界都会这麽做。」

她认为美国早就失去产品製造能力。一旦实施关税，价格就会上涨，销售额下降，导致美国分销和零售业务成本上升。

一位来自马萨诸塞州运动服装公司的副总裁詹姆斯·戴 (James Day)说:「大多数消费者无法或不会为球帽支付25％以上的费用。如果关税增加，我们的营业额将会停滞或完全下滑。」

他表示公司销售的头饰主要是在中国製造的，拥有持牌专业和大学体育团队标识，从未有过中国製造商盗窃知识产权的投诉。

美国商会在听证会的书面证词中表示，「美国贸易代表办公室提出的额外2000亿美元中国进口产品的关税大幅扩大了对美国消费者、工人、企业和经济的危害。」

商业游说团体表示，特朗普政府缺乏一个「连贯的战略」来解决中国盗窃知识产权和其他有害贸易行为的问题，并呼吁与北京进行「严肃讨论」。

销售自行车和零部件的公司则警告，每年在美国销售的1800万辆自行车中，有94％将面临大幅关税而提高成本。这会导致头盔和其他安全装备的使用减少，间接导致意外增加。

在向美国贸易代表办公室提交的1,400多份书面评论中，大多数企业认为关税会对万圣节服装、圣诞灯、核燃料投入等产品造成伤害、提高成本。但也有少数人赞同这项作法，并要求将其扩展到其他产品。

儿童用品公司代表表示，关税将对美国父母，以及最重要的美国儿童的安全产生直接的负面影响。因为高价新品可能促使更多的父母亲在二手市场上购买汽车座椅、鞦韆和其他儿童产品。

百年棺材公司总裁道格拉斯 (Douglas Chen)说，他位于德克萨斯州的公司完全依赖中国製造的棺材，关税将导致「巨大的损失」。

网路公司，包括脸书、亚马逊和Google母公司Alphabet也跳出来反对。

夏立民/罗法 (路透社、法新社)