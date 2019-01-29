中美贸易谈判在即 华为效应恐掀波澜

(德国之声中文网) 中美将在今日展开新一轮贸易谈判，而美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer) 表示，中美双方的目标都是想成为未来高科技产业领导者。 自从中国三年前揭晓「中国制造2025」的计划后，美国便将中国视为其在科技领导地位的一大威胁。 虽然美国总统特朗普曾表态对中国经济成长感到乐观，但也强调中国不该透过窃取美国知识产权来达此目的。

为了向中国施压，美国自去年起对高达2500亿美元的中国进口商品征收关税，而特朗普也曾警告，他可能在今年3月2日后对2000亿美元的中国商品征收25%关税。 为了反击，中国则对所有进口的美国商品征收1100亿关税。 由于中美贸易争端牵涉许多复杂议题，专家普遍认为双方很难在周三 (1月30日) 展开的谈判中达成共识。 然而，美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 周二 (1月29日) 受访时表示，他认为中美能在这轮谈判达成新进展，并强调距离双方约定的停火期限还有一个月时间。

但在美国司法部周一 (1月28日) 以窃取商业机密、诈欺、妨碍司法公正及违反美国对伊朗的制裁起诉华为及其财务长孟晚舟后，外界普遍认为双方针对贸易争端达成最终共识的机率变得更微乎其微。 即便如此，美国仍坚持起诉华为与贸易谈判无任何关系。 姆努钦接受福斯商业台访问时强调﹕「我再重申一次，这是两个分开的议题。 」

达成共识的机率与关键

然而，彼得森国际经济研究院 (Peterson Institute for International Economics) 资深研究员波尔勒 (Monica de Bolle) 周二接受法新社访问时表示，华为起诉案绝对会使贸易谈判复杂化。 她说﹕「毫无疑问的，华为起诉案不仅会使贸易谈判更难有所进展，更可能在未来某个时间点令谈判破局。 」

美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin) 周二 (1月29日) 受访时表示，他认为中美能在这轮谈判达成新进展，并强调距离双方约定的停火期限还有一个月时间。

双方为了展现达成协议的决心，中国副总理刘鹤在访美行程中也预计与特朗普见面。 特朗普目前仍对贸易谈判表示乐观，强调他相信与中国逐渐衰退的经济相比，美国仍占有一定优势。 但熟悉中美贸易争端的专家表示，目前中美贸易战的核心问题，主要围绕知识产权的保障与强迫技术转移，而他感受不到中国打算向美国承诺会改变这两个争议性十足的作法。 一名专家接受路透社访问时说﹕「很显然目前双方在强迫技术转移与知识产权议题上的认知，仍有非常大的差距。 」

此前，北京否认其法律有强迫外国公司将技术转移给中国公司，并强调他们已降低汽车的进口关税、撰写外国投资法草案并停止强迫技术转移的策略。 路透社报导，一名政府官员表示双方能否在贸易协商中得到进展的关键，是要建立确保中国履行承诺的机制。

某些专家也分析，如果中美无法在3月2日的贸易停战截止日前达成一定程度的共识，中美市场都会因此遭殃。 彼得森国际经济研究院的研究员拉帝 (Nicholas Lardy) 说﹕「中国经济弱点日趋明显，而美国的经济成长未来也一定会趋缓，双方的经济前景并不乐观。 」

杨威廉/李芊 (法新社、路透社、美联社)