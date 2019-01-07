中美贸易谈判加时赛结束 "很快发布消息"

（德国之声中文网）美国总统特朗普週二晚间发布推特表示，美中贸易谈判进展"非常顺利"。这次会晤原定进行两天，1月8日结束。但一名美方官员週二表示，谈判将在1月9日继续进行，但没有透露进一步细节。

中国外交部周三（1月9日）召开记者会，发言人陆慷表示，中美经贸磋商已经结束，"我相信很快就会发布磋商结果"。他还表示，磋商从原计划的两天延长至三天"意味着双方确实是非常认真地在进行这次磋商"。

《华尔街日报》报道称，美中双方正在缩小彼此之间的分歧，中国官员承诺增加购买美国商品和服务，双方预计将在本月稍后进行部长级会晤。

中美贸易谈判有望取得进展的消息也令全球股市大受鼓舞。欧洲股市週二表现稳健，而华尔街也连续迎来第三天上涨，遏制12月以来的下跌趋势。

FXTM富拓首席市场战略师萨义德（Hussein Sayed）对法新社表示："经历了2018年底糟糕的全球大跌行情之后，市场终于看到绿色（代表股市上涨）回到了他们的屏幕之上"。

中美贸易争端是导致全球股市下跌的重要因素之一。宏利资产管理（Manulife Asset Management）的宏观战略负责人唐纳德（Frances Donald）表示，贸易谈判的最近进展表明局势"并不像人们所预期的那样紧张"。

摩根亚洲首席似乎长策略师许长泰(Tai Hui)表示："尽管我们并不认为中国与美国在可预见的未来能够就贸易争端达成彻底解决方案，但这一过程中的任何微小进展都会受到投资者的欢迎。"

中国进口转基因产品

在美中谈判进行期间，中国农业部週二宣布批准从美国进口五种转基因谷物，以缓解来自美国要求中国进口更多农产品的压力。这也是一年半以来北京政府首次作出类似审批动作。

美国是全球最大的转基因粮食生产国，而中国则是转基因大豆和油菜的进口大户。

美国农民和国际种子公司长期以来抱怨北京在审核转基因农作物进口方面不但动作缓慢，而且不确定性很高。这也是美中贸易争端的一项重要内容。

一位没有透露姓名的业内人士对路透社表示，相关决策其实早已成型，北京政府刻意挑选现在的时机加以公布，作为谈判期间展现的善意姿态。

转基因农作物在中国是一项极具争议的话题。中国禁止种植转基因作物，但允许进口大豆和其他谷物作为动物饲料。

美国要求中国改良转基因产品审批程序，增加透明度、提高效率，并基于科学理由做出决定。

但是，另一位在中国从事业务的业内人士对路透社表示，这次最新的审批通过并不意味着北京已经按美方的要求做出根本性改变："这再次证明中国的审批程序并非完全基于科学，而是政治驱动。"他也认为，这次的宣布时机显然与正在进行的贸易谈判有关。

这次被批准进口的六项转基因产品，主要来自两家德国公司（拜尔和巴斯夫）的下属企业，其中部分产品已经等待审批长达六年之久。

世界经济增长预期放缓

虽然美中继续谈判，股市有所回暖，但世界经济发展趋势依然存在极大的不确定性。世界银行週二表示，由于受到贸易紧张局势以及国际贸易下滑的影响，2019年全球经济增长率预计为2.9%，低于2018年的3%。

世界银行首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在该行发表的半年度全球经济展望报告中表示："2018年年初，全球经济全速前行，但在此后逐渐失去动力，今年会出现更大的起伏" 。

世界银行预估，美国今年的经济增长率可能下滑到2.5%，比2018年减少0.4%，而中国的数字是6.2%，比去年减少0.3%。

就整体而言，新兴市场经济体的增长率预计为4.2%，而发达国家则是2%。