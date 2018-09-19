中美贸易续谈判? 北京:把刀架在脖子怎么谈

(德国之声中文网) 中国国务院25日上午10时举行新闻发布会，由商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应和王受文等接受记者询问。

针对美国认为中国在经贸上的不公平做法，傅自应说这重说法与事实不符。他阐述了中美双方的共同利益如何远大于分歧，不该只看贸易差额。他说:「美企业在中美经贸合作中获得的利润远超中国企业。可以说，贸易顺差反映在中国，但『利益顺差』在美国。」此外,他认为，中国發展重点在于使千万人脱贫，而不在于与其他国家竞争。

谈到贸易谈判，王受文说能否重启完全取决于美方，表示首重平等对待和相互尊重。他说:「把刀架在别人的脖子上，这种情况下谈判怎么进行？它不是一个平等的谈判和磋商。」

而有关中国的企业补贴政策，中国财政部副部长邹加怡则说是用来应对市场失灵、纠正发展不平衡的政策工具，严格遵守WTO规则。而面对外资出走，中国工业和信息化部副部长罗文说，相信大多数企业会继续留在中国發展。中国代表也回应有关知识产权保护和强制技术转让，分别表示中国正在加强知识产权保护，也强调没有强制技术转让，若有技术转移也是企业的自由选择和平等磋商，与政府无关。反而「强制技术不准转让」才是问题。

中国国务院订于週一(9/24)发布的白皮书：《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》。文中抨击美方实行单边主义、保护主义和经济霸权主义。

雷蒙詹姆斯金融公司首席经济学家布朗(Scott Brown)说：「对美国来说，关税造成的最大危机是有可能被拒于中国市场，一个正在发展中的市场之外。」

美国对价值2000亿美元中国商品加徵关税在昨天中午12时生效，中方也立刻反击，对600亿美元美国商品课税。于此同时，华盛顿又对中国军队武器装备部门和部长实施制裁，连带使得两国紧张情势上升，中美关係降至冰点。

军事交流暂缓

中国国防部称，已缩短解放海军司令员沈金龙中将访美行程，并推迟原定在9月25日在北京举行的中美军事会谈。美国国防部长马蒂斯表示，他正在思考如何与中国军方保持良好关係。他在六月访问中国时，试图要加深两国军事合作。他说：「国务卿蓬佩奥和我都相信和中国要保持关係。我们正在思考下一步怎麽做。」

《中国日报》在美登四页广吿

中国官媒《中国日报》英文版9月23日在美国爱荷华州当地最大报纸《狄蒙因纪事报》（Des Moines Register）插入四页广告，公开指美国总统特朗普「愚蠢行事」，害惨该州的大豆农。四页广告标明由「中国日报付费并撰写」，除大篇幅对准特朗普贸易政策，还有一篇插页文章说，贸易争议迫使中国进口商放弃美国，转向南美採购大豆。广吿被指锁定特朗普选民，打击共和党票仓。

特朗普日前指控中国试图干预美国期中大选。

中国召见美国驻京大使

中国外交部副部长郑泽光召见美国驻京大使布兰斯塔德 (Terry Branstad)，抗议美国制裁不当。郑泽光表示，「中俄军事合作是两个主权国家的正常合作，美方无权干涉。」他也说：「美方行径严重损害中美两国、两军关係......中方敦促美方立即纠正错误，撤销所谓制裁。」

经贸谈判喊停

中国商务部副部长王受文原订于9月20日抵达华盛顿，安排中国副总理刘鹤与美国财长姆努钦9月下旬或10月的谈判。但特朗普政府宣布24日加徵关税后，王受文的行程已被取消。双方目前没有新的谈判计画。

《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》

根据新华社报导，白皮书全文约3.6万字，除前言外，共包括6个部分，分别是中美经贸合作互利共赢、中美经贸关係的事实、美国政府的贸易保护主义行为、美国政府的贸易霸凌主义行为、美国政府不当做法对世界经济发展的危害、中国的立场。

夏立民/罗法 (综合报导)