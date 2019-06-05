中美贸易相争 越南台湾得利

(德国之声中文网) 日本一份新的报告显示，中美贸易战的赢家不是中国或美国，而是越南，台湾和智利。迄今为止，越南是最大赢家，由于对中国和美国的出口都增加，其国内生产总值（GDP）增长了7.9％。台湾，智利，马来西亚和阿根廷也都从中受益。

日本投资银行野村证券的经济学家表示，为了规避关税，美国和中国的进口商转而从第三国采购商品，内容也提到，虽然中美有部份出口商愿意吸收关税成本，但也有跨国公司选择转移生产线。随着贸易战拉长展现，「贸易转移效应」(trade diversion)愈来愈明显。

中美提高关税使得世界其他地区的供应商相较之下更具竞争力。报告显示，美国对中国商品征收关税导致美国进口商开始寻找电子产品、家具和旅行用品的替代贸易地点。中国则是开始找替代的大豆，飞机，榖物和棉花。

报告指出，「这种转移效应对中美GDP影响的规模较小，但贸易转移对经济规模较小的第三国的出口产生重大影响，带来可观收益。」

不过报告也提醒，调查结果并非中美贸易争端对整体经济影响的全貌。有些中国工厂中间产品的主要供应国虽然可能对美出口增加，但同时面临对中国出口的下降。提供原料给中国企业的小型亚洲国家特别容易受到中美高关税影响，因为征税不仅针对产品的装配商，也针对产业链上的供应商。全球供应链的中断以及全面贸易战带来的不确定性可能让全球经济受害更深。

图为贸易战中的受益国。其中浅蓝色是对美出口增加比例，深蓝是对中国。

中国官媒批「美国吃亏论」

新华网5日发表文章，抨击「美国吃亏论」，包括美对中贸易逆差和贸易失衡，中国「偷走美国工人的工作」和「偷走美国财富和知识产权」这些说法。内容批评美国挑起经贸摩擦，「损人害己」。文章内容提到，「美国利用其霸权地位，将自身实体经济和货币金融体系彼此映照、相互支撑，并据此形成由其主导的全球经济金融治理体系，从而获得超额利益。」

文章引用中国专家发言指责美国谈「吃亏」，是「别有用心」的，强调「贸易失衡最重要的根源在美国」，并对「美方的单边主义、保护主义和霸凌行为」开炮。但最后仍然重申，本着相互尊重、平等互利的精神合作才是解决分歧和摩擦的正确方式。

夏立民/罗法 (综合报导)