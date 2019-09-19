 中美贸易「持久战」 OECD下修经济预测 | 经济纵横 | DW | 20.09.2019

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经济纵横

中美贸易「持久战」 OECD下修经济预测

经济专家指出，中美贸易之间的问题从看似短暂的摩擦演变成「更有持续性的贸易新形态」。 国际组织警告，如果这样的形态持续下去，可能会让全球经济陷入长期低迷。

USA Börsen auf Talfahrt (Getty Images/S. Platt)

中美贸易战迟迟无法完结使许多投资客十分头疼

(德国之声中文网) 周四(9月19日)，经济合作暨发展组织(OECD)表示，全球经济发展受到贸易战的影响而减缓。 该组织调整了其五月做出的经济预测，将2019年度的全球经济成长率预测值从3.2%下调到2.9%，更把2020年度的预测值从3.4%调降到3.0%。 这是自从2007-2008年的全球性金融海啸之后，该组织所做过的经济预测当中，成长率最低的一次。

在此之前，国际货币基金(IMF)便考虑到世界两大经济体美国和中国之间的贸易战僵持不下、又看不到终点，对经济造成深远影响，已经在七月调降过全球经济成长率预测。

OECD的首席经济学家布恩(Laurence Boone)告诉路透社: 「原本看起来只是暂时性的贸易摩擦，现在却逐渐演变成更具持续性的贸易关系新形态。 」她说: 「现在，可以约束贸易世界秩序已然瓦解，我们现在身处的时代不确定性更高、更多国家参与，但有时后贸易关系又更被武断的决定。 」

布恩表示，在金融海啸之后主要带动世界经济成长的「贸易成长率」，自从2017年到现在已经下降了5%，跌进负值。

USA Börsen auf Talfahrt (Getty Images/D. Angerer)

中美磋商时好时坏，股市表现也随之波动，交易员的心情有如乘坐云霄飞车

OECD下修中美经济预测

19日，中美贸易副部长级的谈判代表在华府见面，为了十月初的高级别磋商进行事前准备。 商务部网页公告指，中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于17日率团访美，与美方就中美经贸问题进行磋商，並为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。 然而在19日之后，中美双方却都没有向媒体透露太多消息，版面一片安静。

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OECD表示，贸易政策的摩擦伤及了全球投资者的信心，为政策添加不确定性，又提高金融市场对风险的敏感性，因此威胁到全球经济成长率。

OECD五月原本预期美国今年的经济成长率可以扩张2.8%，现在决定将预期调降0.4%，来到2.4%，显然比2018年的2.9%低很多。 对于2020年的美国经济成长率，OECD则是决定将预测值调降0.3%，来到2.0%。

至于对中国的预期，OECD决定将今年度的经济成长率预期值调降0.1%，来到6.1%，并把2020年的预期值调降0.3%，来到5.7%。

OECD也提到拖延已久的脱欧问题，调降了对欧元区与英国的经济成长预测，并强调无协议脱欧将会在短期内对经济形成严重冲击，很可能会将英国推向经济衰退。

OECD强调，现在世界需要紧密合作，停止用关税和补贴扭曲贸易关系，并且努力恢复透明与可预测的系统，才能鼓励企业投资。

罗法/楊威廉 (法新社、路透社)

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