中美贸易战燎原 王岐山何时救火

(德国之声中文网) 王岐山接下中国国家副主席一职时，外界普遍认为他会在处理中美贸易争端时佔据谈判中心位置。因为在中国政治圈中，他一向被视为解决腐败和国内金融等核心问题的「救火队长」。在中美贸易磋商方面，他的经验也非常丰富，曾在担任副总理期间与华盛顿进行年度经济谈判。

在3月被任命前，王岐山与美国驻华大使布兰斯塔德 (Terry Branstad)以及前特朗普顾问班农 (Steve Bannon)私下会面。美国商界的消息人士称，近几个月他还与美国高管举行了闭门会议。让外界以为他会在中美贸易谈判中担任要角。

不过王最近一次露面，是5月中旬在北京会见美国企业高管。除了偶尔与美国访宾公开会面外， 他只有在一些令人意外的场合出现，包括5月底在俄罗斯的一个论坛。王岐山明显在中美贸易战中保持低调。

中美关税战爆发当周，唯一与他有关的消息就是会见孟加拉外交部长和被任命为中国红十字会名誉主席。

对于一些中国观察家来说，儘管美国总统特朗普坚称中国国家主席习近平是他的好朋友，但只要王岐山在重要谈判中缺席，对中美关係来说就不是一个好兆头。如果中国真想在贸易谈判中快速取得进展，应该会让王扮演更重要的角色。

王岐山何时出手

一位西方资深外交官表示，北京似乎不愿意让王岐山参与谈判。尤其当美国总统特朗普5月违背先前商定的「共识」，令有意解决中美贸易争端的刘鹤阵脚大乱。

这位外交官说，王岐山与习近平主席很亲近，也会直接向他汇报。这意味着如果王岐山在谈判中出错，也会被视为习近平的个人失误。

这位不愿具名的外交官说：「你可以让副总理难堪，但副主席不行。」

针对这些观察，华盛顿国际战略研究中心费和中国研究项目副主任甘斯德说：「除非两边更确定能达成协议、并且遵守，否则王岐山现在就跳下去处理才是疯了。」

外界观察，王岐山在外交上一直在幕后保持低调，但各种迹象显示他在政治上地位不减，仍然担任关键决策者。

老菸枪王岐山7月就满70岁。他比中国外交部长、国务委员王毅和政治局委员、共产党外交事务委员会的负责人杨洁篪资历都还要深。

与受过哈佛大学教育、温文儒雅的副总理刘鹤不同，王岐山不会说英语，认识他的人说，王喜欢关起门来务实和直接谈话。

一位知晓王岐山与美国商界领袖会晤的消息人士表示，只有在「能够清楚了解如何透过谈判取得可靠成果时」，身为国家副主席的他才会介入。这位知情人士表示，若真要谈判时，王自会找方法介入。

无论是中国外交部还是内阁发言人办公室都没有回复对王岐山的评论，以及他在中美贸易争端中的角色。副主席办公室也没有公开的联繫信息。

美方出尔反尔

中国国务院副总理刘鹤率领中国代表团与华盛顿进行最后一轮贸易谈判。不过他未能阻止美国周五(7/6)对中国进口340亿美元商品徵收惩罚性关税的决定，也因此被迫针对从美国进口的340亿美元商品提高关税。另有160亿美元的商品将成为下阶段目标。

也许中国最担忧的是特朗普所提出的警告: 美国政府最终可能会对超过5000亿美元的中国商品都课徵关税，相当美国去年从中国进口的总量。

中国此前表示，只要华盛顿课徵新关税，中国都会採取措施应对。

北京当局一直在努力弄清楚华盛顿真正想要的是什麽。目前美国贸易谈判小组已经分裂为倾向支持自由贸易的一派，和加强保护主义的另外一派。与中国领导层有联繫的消息人士告诉路透社，这让人感到混乱，官员有时甚至做出相互矛盾的陈述。

中国官媒提到中美贸易战时，不断引用中国古代哲学家孟子的话，抱怨美国「出尔反尔」。

夏立民/罗法 (路透社)