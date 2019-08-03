 中美贸易战：澳大利亚公开怼美国 | 经济纵横 | DW | 04.08.2019

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经济纵横

中美贸易战：澳大利亚公开怼美国

澳大利亚贸易部长伯明翰认为，特朗普新近宣布对中国加征关税的举措或违反国际贸易规则。特朗普则为关税行动进行辩护，称这让美国财政部从中国获得数十亿美元的收入。

USA China l Handelsstreit l Fahnen in Peking (Reuters/J. Lee)

中美双方曾同意九月在华盛顿举行另一轮的贸易谈判，但具体日期仍未定。

(德国之声中文网）澳大利亚贸易部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）接受当地媒体天空新闻采访时，对特朗普称将对3000亿美元中国商品加征10%关税感到失望并指出，特朗普此举可能会受到世贸组织的调查。"这种单方面实施关税的行动我们是不欢迎的，很可能违反了WTO规则。"

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这位贸易部长上个星期访问了中国，他说提高关税会减缓全球经济增长，这会给中国、美国和澳大利亚的经济都带来影响。

澳大利亚对美国关税政策提出批评，正值美国美国国务卿蓬佩奥和防长埃斯珀访问澳大利亚之际，他们周日与澳大利亚总理莫里森(Scott Morrison)和澳方其他部长举行会谈。

特朗普的辩护

华盛顿宣布对中国商品加征10%关税后，中国官媒也做出回应，人民日报批评美国一些人背信弃义，一诺千金不可违："美国一些人背信弃义、挑战国际交往基本原则的行径，世人已多次领教。"文章指出，彼此依存、相互协作的全球大市场，对于每个经济主体来说如同自然生态系统："大自然面前，任何违逆基本规律的行为，都会导致灾难性后果。"

特朗普则在周六为其对中国的强硬贸易政策进行辩护，称他的关税举措让美国财政部从中国获得数十亿美元的收入。

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他在推特上写道： "向中国征收关税进展顺利。他们正向我们支付数百亿美元，他们通过货币贬值并注入大量资金维持系统运转"。

特朗普常常表示对中国商品征收的关税是由中国买单，实际上，这些关税是由美国进口商的中间商支付的，而且在大多数情况下，最终由购买这些商品的美国消费者支付。 

特朗普还表示，其他国家担心像中国一样受到美国关税惩罚，纷纷要求与美国达成贸易协议。他在推特上说："一些国家来找我们，希望通过谈判达成真正的贸易协议，而不是过去政府所达成的那种一边倒的恐怖协议。他们不想成为美国征收关税的目标。"但他并未透露"一些国家"是哪些国家。

 

文木 / 王凡 （德新社，法新社）

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