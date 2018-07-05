中美贸易战枪响 「关税战」正式开打

(德国之声中文网) 7月6日凌晨12:01分，美国对中国开始课征关税，中国也确认还击。两大经济体之间的关税大战正式开始。

第一波，美国对中国价值340亿美元、818项的进口商品课征25%关税。作为反击，中国也会同样额度的美国进口商品课征关税。

由于中国称「不会先于美国实施加征关税措施」，因此，比华府早12个小时进入7月6日的北京按兵不动，等到美国开始再实施。

威胁升高?

贸易战前一晚，特朗普在进入空军一号前对记者说:「两周内再课160亿，我们还有2千亿的额度。要是他们再回课2千亿，我们又还有差不多3千亿的筹码。懂了吗? 所以我们有5百加2千加3千左右。」

这与先前提出的数字有落差。

6月18日，特朗普透过白宫做出声明，已指示贸易代表考虑对价值2千亿美元的中国进口商品加徵额外关税，税率10%；如果中方因此再对美加征关税，美方则会对另外价值2千亿美元的商品徵收额外关税，总额高达4.5千亿。

特朗普的最新说法比之前的高出一千亿，几乎相当于去年自中国进口总额。

关税之役连锁效应

如果中美没有办法谈成共识，又互不妥协，以双方一报还一报的逻辑走下去，接下来可能会按照这个剧本发展:

1. 美国开启第一波关税，先向总价340美元、818项中国进口商品课征25%关税，包括航空航天、通信技术、汽车零件等。

2. 中国对同等价值的美国进口商品征收等额关税，包括农产品、汽车等。

3. 美国第二波关税包含284项、价值160亿美元，受益于中国制造2025产业政策的产品。

4. 中国展开报复

5. 美国对价值2千亿约3千亿美元的中国商品加征关税

第一、二步已经在7月6日这天成真，但是之后的每一步都仍有变数。美国官员正在考虑第3步，2周内会有定案。后面的第4步与第5步都还没有确定的时间表。因此，上述纯粹是特朗普对于最坏情况的沙盘推演。但未来实际发展还有待观察。

关税以外的「武器」

中国因为贸易出超，对美国进口商品课征关税的筹码较少。但是，除了关税，中国还有其他策略可以消耗美国战力。

《华盛顿邮报》报道，中国警告要进行「质量型」报復措施，包括在海关、检疫和防火检查等监管措施方面刁难美国公司。

这个说法不是没有凭据。

五月初中美代表谈判时，中国将美国进口水果的检查时间拉长，导致水果腐坏。政府迟迟没有批准芯片製造商高通 (Qualcomm)收购荷兰恩智浦半导体 (NXP Semiconductors)计画。法院又以侵犯版权为由，下令暂停美国半导体工厂美光（Micron）26种产品在华销售。

虽然这些事件无法证明和中美贸易战有直接关係，但都被指为是中国面对冲突时的可能策略。

罗法/夏立民 (综合报道)