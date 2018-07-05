中美贸易战枪响倒数 「关税战」将开打

(德国之声中文网) 特朗普在7月6日大限前一晚，再度确认会对中国价值340亿美元的进口商品课征关税。他把时间定在7月6日凌晨12:01分。
中国说过「不会先于美国实施加征关税措施」，这也就是说，比华府早12个小时进入7月6日的北京会先按兵不动，等到美国鸣枪，再开跑。
时差事小，重大的是特朗普在进入空军一号前对记者说的话:「两周内再课160亿，我们还有2千亿的额度。要是他们再回课2千亿，我们又还有差不多3千亿的筹码。懂了吗? 所以我们有5百加2千加3千左右。」
这比与先前提出的数字有落差。
6月18日，特朗普透过白宫做出声明，已指示贸易代表考虑对价值2千亿美元的中国进口商品加徵额外关税，税率10%；如果中方因此再对美加征关税，美方则会对另外价值2千亿美元的商品徵收额外关税，总额高达4.5千亿。
特朗普的最新说法比之前的高出一千亿，几乎相当于去年自中国进口总额。
关税之役连锁效应
如果中美没有办法谈成共识，又互不妥协，以双方一报还一报的逻辑走下去，接下来可能会按照这个剧本发展:
1. 美国开启第一波关税，先向总价340美元、818项中国进口商品课征25%关税，包括航空航天、通信技术、汽车零件等。
2. 中国对同等价值的美国进口商品征收等额关税，包括农产品、汽车等。
3. 美国第二波关税包含284项、价值160亿美元，受益于中国制造2025产业政策的产品。
4. 中国展开报复
5. 美国对价值2千亿约3千亿美元的中国商品加征关税
第一、二步已经确定在7月6日这天成真。但是在那之后的每一步都仍有变数。美国官员正在考虑第3步，2周内会有定案。后面的第4步与第5步都还没有确定的时间表。因此，上述纯粹是特朗普对于最坏情况的沙盘推演。但未来实际情势不明。
关税以外的「武器」
中国因为贸易出超，对美国进口商品课征关税的筹码较少。但是，除了关税，中国还有其他策略可以消耗美国战力。
《华盛顿邮报》报道，中国警告要进行「质量型」报復措施，包括在海关、检疫和防火检查等监管措施方面刁难美国公司。
这个说法不是没有凭据。
五月初中美代表谈判时，中国将美国进口水果的检查时间拉长，导致水果腐坏。政府迟迟没有批准芯片製造商高通 (Qualcomm)收购荷兰恩智浦半导体 (NXP Semiconductors)计画。法院又以侵犯版权为由，下令暂停美国半导体工厂美光（Micron）26种产品在华销售。
虽然这些事件无法证明和中美贸易战有直接关係，但都被指为是中国面对冲突时的可能策略。
罗法/夏立民 (综合报道)
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
301调查
此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
为摩擦降温
两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
博鳌论坛
4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。
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刘鹤再度赴美
5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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700亿换暂停关税？
6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
500亿，“中国制造2025”
6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
中国宣布对等措施
6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。
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威胁2000亿
6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。
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301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋
改变限制投资计划；7月6日在即
6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。
作者: 苗子(综合报道)