中美贸易战未歇 特朗普：欧盟一样坏

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日(7/1)接受采访时表示，欧洲在贸易方面「可能与中国一样坏」。这场贸易大战对亚洲巨人以及欧洲和加拿大等美国长期盟友都产生了冲击。

「欧盟可能和中国一样坏，只是比较小。」特朗普在FOX新闻节目上说：「他们出口梅赛德斯-宾士，但我们却不能把车送过去。看看他们对我们的农民做了什麽。他们不想要我们的农产品，平心而论，他们有自己的农民...但我们不保护自己的农民，却保护他们的。」

英国《金融时报》报导，在一份欧盟委员会给美国的书面报告中，说明一旦美国对欧洲进口汽车施加惩罚性关税，可以引发全球对高达3000亿美元的美国商品产开报復。

上週欧盟对包括波旁威士忌、牛仔裤和摩托车在内的重点美国商品课徵报復性关税。特朗普也威胁对从欧盟进口汽车徵收关税。

欧盟的行动是针对特朗普政府在6月1日对欧洲、加拿大，墨西哥和其他盟国开徵钢铝税。

中美贸易战

特朗普说：「我不喜欢针对中国。」他说自己和中国国家主席习近平关係良好，还把中国领导人称为「永远的主席...可称是君王」。

特朗普未如预料以行政措施反制中国，相关提案包括限制中国投资美国公司，以保护美国技术。华盛顿当局先前指责北京违反智慧财产权。

「我想谈的是全球...我了解中国，也知道他们有多聪明。他们会去其他国家做生意。」特朗普暗示，如果反制措施狭隘地集中在单一国家，很容易遭到阻挡。他还说中国热衷于谈协议。

中国是世界第二大经济体，6月中旬，白宫宣布对中国进口产品徵收25％的关税，这引发了北京方面的立即报復。

特朗普日前表示，他支持对外国投资敏感技术採取更严格的限制措施，以及对这些商品实施出口管制，但他没有对中国施加具体限制。

特朗普接受採访时，被问到是否会收回对中国的关税制裁，他一连说了4个「不」。他说，如果与中国没有达成协议，还是会继续徵收关税。

美国曾抱怨中国的政策，华盛顿当局表示中国强迫美国企业放弃关键技术或允许中企彻底窃取这些技术。

特朗普宣布对数百种中国产品徵收25％的进口关税，迫使中国改变做法。这些关税将于7月6日生效。

而针对3月底生效的美国钢铝税， 北京当局则施以报復措施，对包括猪肉、葡萄酒和某些钢铁管在内的128种美国商品徵收惩罚性关税。

世界贸易战

在採访中，特朗普也再次抱怨加拿大受保护的乳业，他说：「这不公平。」

加拿大对美国的报復性关税则将于周日(7/1)对包括佛罗里达橙汁、番茄酱和肯塔基波旁威士忌在内的美国产品生效。

根据美国政府的数据，加拿大和美国是世界上最大的贸易伙伴，2017年交换的商品和服务估计为6,739亿美元，其中美国的盈馀较少，差距约为84亿美元。

在特朗普的坚持下，加拿大、墨西哥和美国正在重新谈判《北美自由贸易协定》。

特朗普说：「我可以明天就签《北美自由贸易协定》，但我不满意。我想让它更公平，好吗？」他补充说希望等到选举后再谈。

特朗普所属的共和党争取在11月期中选举保持对国会的控制权。

夏立民/罗法 (法新社、德新社)