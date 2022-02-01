中美贸易战：数据曝北京采购承诺存巨大缺口

美国公布数据显示，中国对美国的采购远不及第一阶段贸易协议中的承诺，美国官员呼吁中国采取「具体行动」，对此中国如何回应？中美下一步会如何谈判？
（德国之声中文网）美国12月对中国货品出口下降，远远未兑现前总统特朗普时期，中美两国达成的「第一阶段」贸易协议中作出的两年采购承诺。
美国普查局周二（2月8日）表示，美国2021年与中国的货物贸易逆差扩大450亿美元或14.5%，达到3,553亿美元，是2018年创下4,182亿美元记录以来的最大逆差。而2020年对华贸易逆差则达到3,103亿美元，在疫情的影响下，创下了10年来最低。
该数据显示，中国远远没有兑现在2017年基础上，增购价值2,000亿美元的美国农产品、制成品、能源和服务的承诺。
美国前总统特朗普执政时，签署的第一阶段贸易协议阻止了世界上最大的两个经济体持续了将近三年的贸易战进一步升级，但保留了双方针对对方数千亿美元的产品进口实施的关税。
该贸易协议于2021年底到期，中国承诺将在两年内额外购买价值2,000亿美元的美国商品，但并未实现此目标。
彼得森国际经济研究所资深研究员鲍恩（Chad Bown）对美国普查局的数据分析称，中国仅兑现了两年商品和服务采购目标的57%。
他指出，北京对第一阶段所协议的商品、能源和服务的购买规模甚至不足以回到中国2017年对美国采购的基线水平。受到报复性关税影响，中国对美国商品的采购在2018和2019年减少。
鲍恩说：「换句话说，中国没有购买协议中承诺的额外2000亿美元的出口。」并称，中国对美国农产品的购买量超过了2017年的基线规模，但只达到了739亿美元，是该类产品两年增购目标的83%。
向中国出口服务曾是美国贸易的亮点之一，但由于新冠肺炎疫情削减了中国赴美旅游和商务旅行，中国学生前往美国留学的数量也减少，服务出口急剧下降，只达到目标的52%。
美国贸易代表办公室和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应关于这些数据的评论。不过2月7日，中国外交部发言人赵立坚曾表示，作为原则，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家。
美国副贸易代表莎拉‧比安奇（Sarah Bianchi）上周指出，中国未能履行其在该协议下的购买承诺，华盛顿和北京之间的对话「非常困难」。
美国官员周一早些时候还告诉路透社，他们希望中国政府采取具体行动，弥补其购买承诺的不足。若中国官员「显示出就其购买承诺达成协议严肃看待，他们将继续目前的会谈」。
中国一直希望取消第一阶段协议所留下的数千亿美元商品的关税。该协议包含一个条款，即双方「预测」中国的购买量「将在2022至2025年继续增加」，但没有具体目标。
前美国贸易代表办公室主任杰米森‧格里尔（Jamieson Greer）曾帮助谈判第一阶段的协议，他说该条款可被用来追求「对已经错过的事情进行追溯执行」。
（路透社等）
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