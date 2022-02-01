中美贸易战：数据曝北京采购承诺存巨大缺口

（德国之声中文网）美国12月对中国货品出口下降，远远未兑现前总统特朗普时期，中美两国达成的「第一阶段」贸易协议中作出的两年采购承诺。

美国普查局周二（2月8日）表示，美国2021年与中国的货物贸易逆差扩大450亿美元或14.5%，达到3,553亿美元，是2018年创下4,182亿美元记录以来的最大逆差。而2020年对华贸易逆差则达到3,103亿美元，在疫情的影响下，创下了10年来最低。

该数据显示，中国远远没有兑现在2017年基础上，增购价值2,000亿美元的美国农产品、制成品、能源和服务的承诺。

美国前总统特朗普执政时，签署的第一阶段贸易协议阻止了世界上最大的两个经济体持续了将近三年的贸易战进一步升级，但保留了双方针对对方数千亿美元的产品进口实施的关税。

该贸易协议于2021年底到期，中国承诺将在两年内额外购买价值2,000亿美元的美国商品，但并未实现此目标。

相距甚远

彼得森国际经济研究所资深研究员鲍恩（Chad Bown）对美国普查局的数据分析称，中国仅兑现了两年商品和服务采购目标的57%。

他指出，北京对第一阶段所协议的商品、能源和服务的购买规模甚至不足以回到中国2017年对美国采购的基线水平。受到报复性关税影响，中国对美国商品的采购在2018和2019年减少。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



鲍恩说：「换句话说，中国没有购买协议中承诺的额外2000亿美元的出口。」并称，中国对美国农产品的购买量超过了2017年的基线规模，但只达到了739亿美元，是该类产品两年增购目标的83%。

向中国出口服务曾是美国贸易的亮点之一，但由于新冠肺炎疫情削减了中国赴美旅游和商务旅行，中国学生前往美国留学的数量也减少，服务出口急剧下降，只达到目标的52%。

美国贸易代表办公室和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应关于这些数据的评论。不过2月7日，中国外交部发言人赵立坚曾表示，作为原则，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家。

美国副贸易代表莎拉‧比安奇（Sarah Bianchi）上周指出，中国未能履行其在该协议下的购买承诺，华盛顿和北京之间的对话「非常困难」。

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协议空间？

美国官员周一早些时候还告诉路透社，他们希望中国政府采取具体行动，弥补其购买承诺的不足。若中国官员「显示出就其购买承诺达成协议严肃看待，他们将继续目前的会谈」。

中国一直希望取消第一阶段协议所留下的数千亿美元商品的关税。该协议包含一个条款，即双方「预测」中国的购买量「将在2022至2025年继续增加」，但没有具体目标。

前美国贸易代表办公室主任杰米森‧格里尔（Jamieson Greer）曾帮助谈判第一阶段的协议，他说该条款可被用来追求「对已经错过的事情进行追溯执行」。

（路透社等）

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