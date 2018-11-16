 中美贸易战和解难 哪些国家从中获利? | 经济纵横 | DW | 21.11.2018

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经济纵横

中美贸易战和解难 哪些国家从中获利?

美国在G20 会议前持续放话，让美国總統特朗普和中國國家主席習近平贸易和解添上更大的变数。虽然「贸易战中没有赢家」说法不断，但根据欧盟研究，美国将是赢家。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg (imago/C. Ohde)

白宫首席经济顾问库德洛（Larry Kudlow）认为，G20后是贸易战是否继续的关键时刻。

(德国之声中文网) 美国特朗普政府週二表示，中國未能改變「贸易不公做法」。在最新的調查結果中，美國貿易代表調查有关中國知識產權和技術轉讓政策「301條款」的最新状况。这也是一开始引發了美國對價值500億美元的中國商品徵收關稅的原因，後來关税总额更猛增至2500億美元。

美国贸易代表莱特希泽 (Robert Lighthizer)在聲明中說：「我們更新了相关内容。这是本屆政府加強監督和執法的一部分。内容表明，中國並沒有從根本上改變其不公平、不合理和扭曲市場的做法。這也是2018年3月關於301條款調查的報告的主題。」

他在10月份罕见接受右翼談話電台主持人英格拉哈姆（Laura Ingraham）专访时稱，中国是「房間裡的大象」，正在「竊取我們的技術」。他说:「如果我們無法保護自己的創新，就會失去優勢。」

Schild - Made in China (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

中美贸易战牵动全球产业链。已经有不少企业将工厂撤离中国。

贸易战谁输谁赢

欧盟的「欧洲经济和财政政策研究网路」（EconPol Europe）分析了美中互徴关税的影響。调查发现，中國出口商承擔了約75％的成本。這表示到最后美國經濟会增加184億美元的淨收益。研究也显示，由於關稅增加，中國對美國的出口必然會下降37％，這最終將導致中國對美貿易順差下降17％。

共同作者费伯麦尔(Gabriel Felbermayr)在聲明中說:「我們要知道的是，關稅只不過是外國生產者和國內消費者必須承擔的项目。」他指出，虽然受中國進口產品关税影響，美國消費者要负担上漲4.5％的價格。但报告證實，美國整體經濟將從長期貿易爭端中獲利。

报告指出关键因素，除了華盛頓和北京的贸易差额嚴重失衡，美國的關稅是從戰略上徵收的，確保要替代受影響的中國進口產品不難。

根據日本金融服務公司野村控股（Nomura Holdings）的研究，美中贸易战让市场开始找寻受關稅影響的商品的替代品。目前看起来，这对馬來西亞特别有利。日本、巴基斯坦、泰國和菲律賓也是受益者。

在亞洲，越南從中國遷移生產的公司獲得的收益最大。馬來西亞，新加坡和印度也從這一波产线移动潮中獲益。

9月，華盛頓徵收進口關稅，影響約50％的中國商品，價值2500億美元（2190億歐元），而中國則實行關稅，影響價值約600億美元的進口商品。

Hardy Graupner/夏立民/杨威廉 (综合报导)

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