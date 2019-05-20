中美贸易战「台湾最惨」？专家怎么说

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文在就职三周年这天 (5月20日)，召开记者会力数政绩。在美中贸易战未解的背景下，台湾经济何去何从受到关注。

蔡英文说「唱衰台湾的人不会得逞」，并反问﹕「就是因为这三年的努力，我们扭转了过去的错误。如果我们延续国民党『把经济锁在中国』的战略，我要请问在美中贸易战的风险下，台湾凭什么可以生存？」

在两强大战之下，她强调「MIT」(Made in Taiwan) 是下一阶段的总目标，「让台湾制造不再只是零组件、代工」，而是迎合人工智慧、绿能、高科技的「新经济典范」。对于内政议题，她也承认自己「付出的政治代价确实很大」，但强调「不炒短线」。

有危便有机

许多报导指出，中美贸易战持续升级将重创台湾，从汽车、脚踏车供应链、伺服器到化工跟纺织型产业都会受衝击。其中又以ＩＴ产业的手机与笔电受害最深，因为台湾厂商在2项产品的供应链均占很大比例。但根据专家研究分析，在重重危机中似乎也出现了转机。

中研院社会所副研究员吴介民在接受德国之访专访表示，美中贸易战趋于白热化，对台湾是威胁也是机会，但目前看起来是机会多于威胁。他表示，大量高附加价值的ICT产业急着「逃离」中国回到台湾投资，为台湾创造国民所得与就业机会。他说：「短期内，从台湾输出到中国再出口美国的相关供应链会受到若干影响，但应该很快就会平衡过来。」

吴介民认为，相关产业因贸易战移动产业链，符合蔡英文政府「产业脱中」的战略，使用劳动力较多的产业移向东南亚，呼应了新南向。而高附加价值产业加重投资于台湾，都能够协助台湾转移对中国的经贸依赖。

回流易說難做？

相较于吴介民的乐观，资诚联合会计事务所会计师曾博昇向德国之声表示，中美贸易战对台资企业绝对是弊大于利。他强调，能够回台发展的都是「低劳力、高技术水准、高自动化」的厂商，但大部份台商目前遇到最大的问题是人力。他说：「今天要把所有中国的厂都撤出来，替代供应美国的产能并不容易，因为进去东南亚仍然需要管理人才。语言跟文化上的落差，台资企业没有这么ready。如果全面开打，汇率波动会伤及很多台资企业。」他认为变化多端的贸易战使得台企成本变高，要即时反应不容易。

曾博昇表示，透过去年下半年跟至少50家台湾跨国企业讨论，发现这些企业动向可以划分为两种：将制造布局分散和扩大在台发展。部份企业会先从被惩罚性关税影响到的产品来做分散。50家企业中有4成往东南亚扩张，特别以越南为主。

另外，也有4成企业扩大在台灣布局，但他们不能明说要撤出中国，免得受到中国政府不必要的关注。其中，更有科技业代表揭露，有美国客户直接表示，要成为其合格供应商，一定要有中国以外的生产据点，或是3到6个月的迁移计划。看得出来市场压力对于产业布局的直接影响。

地缘政治变化

除了经济上的影响，吴介民提到，贸易战对台湾地缘政治关系而言是往有利的方向推进。他表示，中国在内忧，经济下行、政治压迫，和外患，美国围堵中国、打贸易战之下，现在是有求于台湾。他说，虽然中国表面上仍对台湾摆出高姿态，像是要求一国两制，但实际上是非常希望能够「稳住」对台关系。

他也观察到，大规模的统战动作与「收购」政策在中国有求于台湾的背景之下纷纷出笼。他说：「台湾有一部分人受到中国统战政策吸引，而火速赶往北京进行交易，或做出让北京高兴的动作或言词，希望赚取『机会财』。这些配合北京对台与对美政策的「在地协力者」，从媒体、政界人士、到产业都有。他们是在赶搭开往北京的末班车，刚好跟急速撤离中国的企业形成极大反差。 」并强调，「这些人要小心不要搭上了回不了头的单程车。」