 中美贸易战「台湾最惨」？专家怎么说 | 经济纵横 | DW | 20.05.2019

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经济纵横

中美贸易战「台湾最惨」？专家怎么说

中美贸易战可能全面开战，一度传出「台湾最惨」的说法，却又有意见认为有助台企回流，台湾政府更是一直抱持乐观态度。贸易战对台湾到底是福是祸？德国之声专访政治经济学者和第一线接触产业的商界，分析台湾在其中扮演的角色和实际影响。

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge (picture-alliance/EPA/R. B. Tongo)

根据台湾官方的说法，相对于中国的红色供应链，贸易战将使台湾与台商成为「非红供应链」当中的关键角色。

(德国之声中文网) 台湾总统蔡英文在就职三周年这天 (5月20日)，召开记者会力数政绩。在美中贸易战未解的背景下，台湾经济何去何从受到关注。

蔡英文说「唱衰台湾的人不会得逞」，并反问﹕「就是因为这三年的努力，我们扭转了过去的错误。如果我们延续国民党『把经济锁在中国』的战略，我要请问在美中贸易战的风险下，台湾凭什么可以生存？」

在两强大战之下，她强调「MIT」(Made in Taiwan) 是下一阶段的总目标，「让台湾制造不再只是零组件、代工」，而是迎合人工智慧、绿能、高科技的「新经济典范」。对于内政议题，她也承认自己「付出的政治代价确实很大」，但强调「不炒短线」。

有危便有机

许多报导指出，中美贸易战持续升级将重创台湾，从汽车、脚踏车供应链、伺服器到化工跟纺织型产业都会受衝击。其中又以ＩＴ产业的手机与笔电受害最深，因为台湾厂商在2项产品的供应链均占很大比例。但根据专家研究分析，在重重危机中似乎也出现了转机。

中研院社会所副研究员吴介民在接受德国之访专访表示，美中贸易战趋于白热化，对台湾是威胁也是机会，但目前看起来是机会多于威胁。他表示，大量高附加价值的ICT产业急着「逃离」中国回到台湾投资，为台湾创造国民所得与就业机会。他说：「短期内，从台湾输出到中国再出口美国的相关供应链会受到若干影响，但应该很快就会平衡过来。」

吴介民认为，相关产业因贸易战移动产业链，符合蔡英文政府「产业脱中」的战略，使用劳动力较多的产业移向东南亚，呼应了新南向。而高附加价值产业加重投资于台湾，都能够协助台湾转移对中国的经贸依赖。

Tsai Ing-wen (picture-alliance/AP Photo)

回流易說難做？

相较于吴介民的乐观，资诚联合会计事务所会计师曾博昇向德国之声表示，中美贸易战对台资企业绝对是弊大于利。他强调，能够回台发展的都是「低劳力、高技术水准、高自动化」的厂商，但大部份台商目前遇到最大的问题是人力。他说：「今天要把所有中国的厂都撤出来，替代供应美国的产能并不容易，因为进去东南亚仍然需要管理人才。语言跟文化上的落差，台资企业没有这么ready。如果全面开打，汇率波动会伤及很多台资企业。」他认为变化多端的贸易战使得台企成本变高，要即时反应不容易。

曾博昇表示，透过去年下半年跟至少50家台湾跨国企业讨论，发现这些企业动向可以划分为两种：将制造布局分散和扩大在台发展。部份企业会先从被惩罚性关税影响到的产品来做分散。50家企业中有4成往东南亚扩张，特别以越南为主。

另外，也有4成企业扩大在台灣布局，但他们不能明说要撤出中国，免得受到中国政府不必要的关注。其中，更有科技业代表揭露，有美国客户直接表示，要成为其合格供应商，一定要有中国以外的生产据点，或是3到6个月的迁移计划。看得出来市场压力对于产业布局的直接影响。

地缘政治变化

除了经济上的影响，吴介民提到，贸易战对台湾地缘政治关系而言是往有利的方向推进。他表示，中国在内忧，经济下行、政治压迫，和外患，美国围堵中国、打贸易战之下，现在是有求于台湾。他说，虽然中国表面上仍对台湾摆出高姿态，像是要求一国两制，但实际上是非常希望能够「稳住」对台关系。

他也观察到，大规模的统战动作与「收购」政策在中国有求于台湾的背景之下纷纷出笼。他说：「台湾有一部分人受到中国统战政策吸引，而火速赶往北京进行交易，或做出让北京高兴的动作或言词，希望赚取『机会财』。这些配合北京对台与对美政策的「在地协力者」，从媒体、政界人士、到产业都有。他们是在赶搭开往北京的末班车，刚好跟急速撤离中国的企业形成极大反差。 」并强调，「这些人要小心不要搭上了回不了头的单程车。」

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Robert Lighthizer (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    莱特希泽（Robert Lighthizer）

    1947年出生，法学出身，1970年代在华盛顿当律师，先在律师事务所，后在美国参议院为共和党人作法律顾问。1983年起在里根政府任美国贸易副代表。之后30年当经济律师，为美国海外企业提供税务与贸易咨询。莱特希泽对世贸组织和多边协议持批评态度，并多年抨击中国政府的经济路线。特朗普就职后，莱特希泽任美国贸易代表。

  • White House Pressekonferenz Larry Kudlow Wirtschaftsberater Trump (Reuters/K. Lamarque)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    库德洛（Larry Kudlow）

    71岁，此前在纽约的联邦储备银行任职，在里根政府任白宫经济顾问。库德洛对特朗普中国政策的影响力估计并非决定性的。库德洛被认为是自由贸易的捍卫者，并且显然难以与强硬派莱特希泽和纳瓦罗抗衡。

  • USA Peter Navarro Professor Universität von Kalifornien (Imago/Zumapress)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    纳瓦罗（Peter Navaro）

    1949年出生，经济学者，哈佛大学博士，曾在加州大学任教。特朗普任下，纳瓦罗出任新成立的白宫国家贸易委员会主席。被认为是对中国的尖锐批评者，曾撰写《致命中国》（Death by China）以及《即将到来的中国战争》（The Coming China Wars）。支持对中国进口产品征收惩罚性关税，并以此作为对华强势政策的中心部分。

  • USA Michael Pillsbury, Zentrum für chinesische Strategie, Hudson Institute, Washington (Imago/ZUMA Press)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    白邦瑞（Michael Pillsbury）

    被特朗普称之为中国问题权威专家。任华盛顿保守派智库胡德森研究所中国战略中心负责人。自尼克松任下担任多个政府职务，与中国打交道。里根和老布什任下，为五角大楼担任顾问。

  • Venezuela Reaktionen auf die US Sanktionen gegen PDVSA Steven Mnuchin (Reuters/J. Young)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    姆努钦（Steven Mnuchin）

    美国财长，被称为“全球化支持者”和“华尔街派”，被认为不再拥有决定性的影响力。曾任职高盛投资银行，支持自由贸易。

  • Deutschland Hamburg Summit: China meets Europe | Liu He (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    刘鹤

    中方代表团最为人所知的面孔，被认为是习近平最信任的经济政策顾问。1952年出生，经济学者，曾在北京的人民大学及美国的哈佛大学就读。自1980年年代，其重点是宏观经济和工业领域的发展。曾在国家计划委员会负责产业政策。1990年代初起参与制订五年计划。多年在中共中央委员会财经小组任职。2017年起任中央政治局委员。2018年被任命为国务院副总理。

  • USA China Gespräche im Handelskonflikt Yi Gang (picture-alliance/AP Photo/A. Harnik)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    易纲

    1958年出生，任中国央行行长。曾在北京大学就读，在美国伊利诺伊大学获博士学位。2018年3月出任央行行长前，负责中国外汇储备的管理等。

  • Ning Jizhe, Direktor des Nationalen Statistikamtes China (picture-alliance/dpa)

    Who is Who? 美中贸易战的面孔

    宁吉喆

    1965年出生，2015年出任国家发改委副主任，2016年起兼任中国国家统计局局长。

    作者: Thomas Kohlmann


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