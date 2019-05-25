中美贸易战：华为中枪 三星得利

（德国之声中文网）美国总统特朗普指责华为涉嫌为北京从事间谍活动并将其列入黑名单，而此举显然帮了韩国公司三星的大忙。

有报道称，华为的重要美国供应商，包括高通和赛灵思，已宣布立即停止向华为供货。而谷歌则更进一步，宣布将不再为华为设备使用一些特定的安卓服务和App。

上述公司的做法都是基于美国政府的一项决定，即基于对华为的安全顾虑以及该公司违反对伊制裁令，已将该公司拉入"黑名单"。根据这项决定，今后美国公司如想向华为提供技术，必须事先向政府提出申请。专家们表示，一般来说，政府方面不会批准这类申请。

Techsponential的技术分析师格林加特（Avi Greengart）表示："随着将华为列入技术贸易黑名单，特朗普实际上禁止了华为手机和平板的境外销售，而笔记本电脑则被全面禁售。"

他表示："华为可以通过自行生产一系列处理器和路由器，从而绕过高通。但是如果得不到安卓操作系统、Google's Play store以及其他的软件和安全服务，那华为就无法在中国之外销售智能手机了。"

三星获利

作为世界上成长最快的智能手机供应商，华为已经超越了苹果，目前销量仅次于三星。华为的营业报表中并不单独列出智能手机业务，但其包括手机、平板电脑和其他产品的消费电子产品业务占其去年1070亿美元总收入的48%。这一部分的营收是公司的主要收入，超过了其核心业务通讯设备的收入。

鉴于美国政府的强硬政策，华为手机基本已在美国市场上销声匿迹。但在中国和欧洲，华为则是销售量增长最快的手机品牌，分别拥有35%和20%的市场份额。

美国的打压也许不会影响到华为在中国的销售，中国市场上此前就无法获取谷歌服务。但在世界其他市场上，华为野心勃勃的扩张计划可能会因此蒙受致命一击。

独立的科技股分析师理查德·温莎（Richard Windsor）对德国之声表示："华为的手机同其他品牌并没有很大区别。因此，华为留下的市场空缺，很快就会被其他手机品牌所填补，最有可能填补市场空缺的就是三星手机。"

过去两年来，华为不断削弱三星的销量优势，给后者造成了压力。

两年前，三星同华为的销量比例为2：1，因此三星手机的利润可以达到12-14%。但在此后，随着华为销量的增加，三星的利润也在不断下降。目前，三星同华为的供货比例已降至1.2:1。

"华为的退出，对三星而言，意味着最大竞争对手的消失。也意味着三星的市场占有率和销量都将得以恢复，利润也将提升。"

谷歌宣布同华为停止合作后，三星的股票在韩国交易市场上飚升了4%。

其他在欧洲市场快速成长的中国智能手机厂家，如Oppo和小米，似乎也能从华为原有的市场份额中分得一杯羹。

苹果处境如何？

一些分析师认为，华为的危机也可能会使苹果短期受益。

格林加特表示："这可能会给苹果带来一些好处，但这些好处远远不足以抵消中国一旦报复美国企业而给苹果带来的可能风险。"

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

大国较量 中美贸易战大事记 再度延长谈判 不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。

大国较量 中美贸易战大事记 中方仍然赴会 谈判无果而终 面对特朗普突如其来的决定，中方的谈判代表刘鹤还是顶住压力前往华盛顿进行本来应该有望是最后一轮的谈判。5月10日为期两天的谈判最后无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。刘鹤表示愿意继续谈，但在“重大的原则问题上”，中方不能让步。特朗普则当天发推表示中美谈判"没有理由操之过急"，认为最终中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

大国较量 中美贸易战大事记 中国公布反击措施 全球股市应声大跌 新一轮谈判结束后，中方用了3天的时间，于5月13日推出反制措施，决定从6月1日起对已实施加征关税的600亿美金美国商品提高关税。随后美国股市再次应声大跌，道琼工业平均指数下跌617点(2.4%)，纳斯达克综合指数下跌270点(3.4%)，是一年以来最大跌幅。亚股、欧股都大幅收低。 作者: 苗子, 文山, 任琛



华为被视为中国民族企业中的佼佼者，美国打压华为的做法，很可能激发中国对美国企业实施报复。种种迹象显示，苹果很可能成为报复的目标。苹果总销量中的五分之一来自中国市场。

但是报复苹果，对中国来说也是一个艰难的选择，毕竟苹果是中国境内重要的工作岗位提供者，而中国的经济形势目前又不容乐观。

周一以来，纳斯达克上苹果的股价已经下跌了3%。

替代安卓

谷歌表示，现有华为机型将会继续得到谷歌的服务，但今后华为的智能手机将无法获得谷歌提供的Play Store、Gmail、地图以及搜索服务。

此举意味着，华为今后将只能获得安卓操作系统AOSP开放性的基础版本。

格林加特说："供应商会以安卓AOSP作为基础，而将自身的应用添加进去。只要黑名单继续存在，华为肯定也会这么做。但问题在于，用这种方法组装的手机在竞争中会处于不利地位。"

"谷歌的各项服务在中国基本都无法获取，因此当地有很多替代性的App商店，但在世界其他地区，智能手机之所以能够称之为智能，完全是基于 Google's Play Store, Gmail以及谷歌地图这些服务。"

分析师们认为，谷歌此举从长远看，将促进手机厂家寻求安卓系统的替代品。事实上，有朝一日会失去获取美国技术的途径，对华为而言是预料中的事情，因此该公司也已经证实，他们正在进行华为操作系统的研发。

但是在竞争异常激烈的智能手机市场上，新的操作系统能否站稳脚跟，是任何人都无法保障的。

"智能手机市场有两个成熟的操作平台：谷歌的安卓和苹果的IOS。微软、黑霉、Palm及其他厂家都已经知难而退，因此，现在已没有可能在安卓和IOS之外，建立起一个有活力的移动软件生态系统。"

芯片之争

周一，美国放松了对华为的贸易禁令，允许该公司为其现有通讯网络购买美国配件和技术服务以及为华为手机获取软件更新。但华为为其新产品购买美国技术则仍然受到限制。

周二，华为创始人任正非对记者表示，美国的禁令不会影响到公司的未来发展，此外，公司也拥有足够的"备胎"。

他表示，华为正在同谷歌商讨涉及智能手机领域的"应急方案"。

专家们表示，特朗普总统将华为列入黑名单，是为了迫使中国在贸易谈判中作出让步。

温莎说："我认为，美国并不是真要将华为逼入绝境。美国只是希望能够同中国开展公平交易，而这些依赖于美国技术的企业当然是垂手可得的谈判筹码。"