中美贸易战：北京已经无牌可打？

(德国之声中文网) 在中国金融学者贺江兵眼中，北京手里其实已经无牌可打，而美国手中却依然有不少牌。他对德国之声解释说，这主要是因为中国从美国的年进口额只有1300亿美元，出口额却有5000亿美元。"出口额相当于3万多亿人民币，占中国经济总量相当大的比重了。所以贸易战对中国经济的影响非常大。"
根据中国国家统计局的数据，2018年中国的GDP为90万亿人民币。这意味着，中国对美国的出口贸易，占到了中国经济总量的3%左右。
特朗普在本周还表示，美国已经对2000多亿美元中国商品加征了关税；目前还剩价值3250亿元的中国商品尚未被加征关税。美国总统强调，对于这部分在贸易战中尚未受波及的中国商品，他将即刻开始文书作业，着手准备加征25%关税。
青岛港集装箱码头
而中国方面的报复空间已然不多。根据中国商务部的数据，2018年，中国从美国进口了1551亿美元的商品。贸易战开打至今，中国在历次反制措施中已经对大约1100亿美国商品课征关税。北京如果想对美方此次调高关税再进行报复，选项无外乎对剩余400亿美国商品加征关税、或者调高已有的惩罚关税。
但是，中国金融学者贺江兵认为，即便这些选项也不是非常可取，因为中国从美国进口的货物，许多都是大宗农产品或者高科技产品等替代余地很小的商品。
他还认为，中国可以依靠拖时间、让面临大选的特朗普有所忌惮来迫使美方让步的说法也站不住脚。贺江兵指出，即便特朗普下台，"其他人上台可能还要更狠。至于民主党的拜登？他不可能赢的。北京要是寄托这样的希望，那就是在做梦。"
"愿谈则谈，要打便打"
本周早些时候，德国科隆经济研究所(IW)的学者鲁舍(Christian Rusche)在接受德国之声的采访时指出，现在美中两国之间的局面，就是经典的"胆小鬼博弈"，谁先示弱谁就输掉整场较量。"中国要么接受不利的条款、作出让步，要么就准备好面对冲突升级。哪个选项的损失更大，北京当然会仔细权衡，但是要是现在就作出让步，那美方将来肯定还会提出更多要求。所以有可能中国会先任由冲突升级，晚些时候再去寻求与美方的共识。"
鲁舍的这一观点，从中国官方媒体社论的强硬表态中能够获得印证。官方背景的《环球时报》刊发社评指出，"谈到最后也是最较劲的时候……中国社会在这个时候要坚决支持国家的应对策略，无论有什么变故，我们都与国家同在。我们要有承受谈判破裂的勇气和耐力，为政府维护我们的核心利益创造良好条件。"" 美方极限施压，恰恰表明美方对早点达成协议其实很着急。越是在这种时候，中方越要保持定力。中美贸易战的'发烧'再高一度，多烧一会儿，未必对中国在战略上就是很坏的事。在我方受损失的同时，美方也将在增加损失的过程中多积累一分教训，之后若能达成贸易协议，反而会更稳固。"
官方通讯社新华社转载的一篇评论更具火药味。文章以"愿谈则谈，要打便打"为题，将贸易战与当年的朝鲜战争作对比，称"中国人是讲礼的，来而不往非礼也。这种一边打一边谈的状态，大家并不陌生。……和则两利，斗则俱伤，升级贸易战，不是我们想看到的，但是既然又要来了，我们也不能退缩。摩擦够了，沟通好了，可能问题也就到快解决的时候了。"
不过，火药味十足的文章仅出现在中国官方媒体。据《南华早报》援引几名中国媒体圈内人士报道称，他们被告知不要对贸易战"过度报导"。在报导经济消息时，若要将股市惨跌、人民币贬值与经济疲软与贸易战做连接，也应该"格外谨慎"，以免散播恐慌。
超越贸易战的新冷战
德国科隆大学的政治学家耶格教授(Thomas Jäger)则指出，美中之间的这场贸易战，其实远远超出了贸易或经济的范畴，特朗普此次提高关税，也并不只是迫使中方让步的谈判策略。他在接受德国之声采访时说："特朗普身边的顾问，比如贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)或者白宫贸易政策主任纳瓦罗(Peter Navarro)，他们都在对华政策上持激进立场，认为中国是美国有史以来的最强劲全面对手。……因此他们的目标就是趁早把中国遏制住。"
欧盟驻华商会前主席伍德克(Jörg Wuttke)则对贸易战本身的前景表示乐观。他在本周早些时候接受德国之声采访时说，单纯从商品贸易角度而言，中美的这场争端总会化解的。他认为，只要中国能够进一步开放市场，就能让美国降低贸易战的施压力度。
中国学者贺江兵也持相似的观点，指出"只有在中方落实了美方所要求的经济改革措施后，特朗普才有可能完全取消之前加征的对华关税。而且，我认为，这些改革措施，比如对国企、私企、外企一视同仁，对中国经济自身当前的困境也会是一帖良药。"
然而，伍德克也指出，鉴于美国不愿意让中国取得科技领先地位，这两个大国之间的更深层次冲突短期内不可能化解。"而且，不管(特朗普)怎样折腾，我们欧洲依然是美国的最紧密盟友；总有一天，美国会要求我们明确站队：欧洲到底是站在中国一边，还是美国一边？我想，答案是明确的。"
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大国较量 中美贸易战大事记
301调查
此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。
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为摩擦降温
2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。
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钢铝关税
2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。
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500亿清单
3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。
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美国大豆
作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。
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博鳌论坛
2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。
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中兴，中兴
4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。
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刘鹤再度赴美
2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。
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暂停互相加征关税
谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。
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500亿+投资限制
5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。
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特朗普再度加码至两千亿
2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。
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中国立即回击
中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”
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习近平呼吁“自力更生”
2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”
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中美关系全面降温
贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。
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美国商界质疑特朗普的关税政策
越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”
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峰回路转 柳暗花明？
2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?
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华为事件 全球震荡
但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。
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再度延长谈判
不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。
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《外商投资法》出台
2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。
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谈判进展依然缓慢
2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。
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5月中旬见分晓?
2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。
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特朗普突然宣布加关税
2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。
作者: 苗子, 文山