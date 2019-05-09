中美贸易战：北京已经无牌可打？

(德国之声中文网) 在中国金融学者贺江兵眼中，北京手里其实已经无牌可打，而美国手中却依然有不少牌。他对德国之声解释说，这主要是因为中国从美国的年进口额只有1300亿美元，出口额却有5000亿美元。"出口额相当于3万多亿人民币，占中国经济总量相当大的比重了。所以贸易战对中国经济的影响非常大。"

根据中国国家统计局的数据，2018年中国的GDP为90万亿人民币。这意味着，中国对美国的出口贸易，占到了中国经济总量的3%左右。

特朗普在本周还表示，美国已经对2000多亿美元中国商品加征了关税；目前还剩价值3250亿元的中国商品尚未被加征关税。美国总统强调，对于这部分在贸易战中尚未受波及的中国商品，他将即刻开始文书作业，着手准备加征25%关税。

青岛港集装箱码头

而中国方面的报复空间已然不多。根据中国商务部的数据，2018年，中国从美国进口了1551亿美元的商品。贸易战开打至今，中国在历次反制措施中已经对大约1100亿美国商品课征关税。北京如果想对美方此次调高关税再进行报复，选项无外乎对剩余400亿美国商品加征关税、或者调高已有的惩罚关税。

但是，中国金融学者贺江兵认为，即便这些选项也不是非常可取，因为中国从美国进口的货物，许多都是大宗农产品或者高科技产品等替代余地很小的商品。

他还认为，中国可以依靠拖时间、让面临大选的特朗普有所忌惮来迫使美方让步的说法也站不住脚。贺江兵指出，即便特朗普下台，"其他人上台可能还要更狠。至于民主党的拜登？他不可能赢的。北京要是寄托这样的希望，那就是在做梦。"

"愿谈则谈，要打便打"

本周早些时候，德国科隆经济研究所(IW)的学者鲁舍(Christian Rusche)在接受德国之声的采访时指出，现在美中两国之间的局面，就是经典的"胆小鬼博弈"，谁先示弱谁就输掉整场较量。"中国要么接受不利的条款、作出让步，要么就准备好面对冲突升级。哪个选项的损失更大，北京当然会仔细权衡，但是要是现在就作出让步，那美方将来肯定还会提出更多要求。所以有可能中国会先任由冲突升级，晚些时候再去寻求与美方的共识。"

鲁舍的这一观点，从中国官方媒体社论的强硬表态中能够获得印证。官方背景的《环球时报》刊发社评指出，"谈到最后也是最较劲的时候……中国社会在这个时候要坚决支持国家的应对策略，无论有什么变故，我们都与国家同在。我们要有承受谈判破裂的勇气和耐力，为政府维护我们的核心利益创造良好条件。"" 美方极限施压，恰恰表明美方对早点达成协议其实很着急。越是在这种时候，中方越要保持定力。中美贸易战的'发烧'再高一度，多烧一会儿，未必对中国在战略上就是很坏的事。在我方受损失的同时，美方也将在增加损失的过程中多积累一分教训，之后若能达成贸易协议，反而会更稳固。"

官方通讯社新华社转载的一篇评论更具火药味。文章以"愿谈则谈，要打便打"为题，将贸易战与当年的朝鲜战争作对比，称"中国人是讲礼的，来而不往非礼也。这种一边打一边谈的状态，大家并不陌生。……和则两利，斗则俱伤，升级贸易战，不是我们想看到的，但是既然又要来了，我们也不能退缩。摩擦够了，沟通好了，可能问题也就到快解决的时候了。"

不过，火药味十足的文章仅出现在中国官方媒体。据《南华早报》援引几名中国媒体圈内人士报道称，他们被告知不要对贸易战"过度报导"。在报导经济消息时，若要将股市惨跌、人民币贬值与经济疲软与贸易战做连接，也应该"格外谨慎"，以免散播恐慌。

超越贸易战的新冷战

德国科隆大学的政治学家耶格教授(Thomas Jäger)则指出，美中之间的这场贸易战，其实远远超出了贸易或经济的范畴，特朗普此次提高关税，也并不只是迫使中方让步的谈判策略。他在接受德国之声采访时说："特朗普身边的顾问，比如贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)或者白宫贸易政策主任纳瓦罗(Peter Navarro)，他们都在对华政策上持激进立场，认为中国是美国有史以来的最强劲全面对手。……因此他们的目标就是趁早把中国遏制住。"

欧盟驻华商会前主席伍德克(Jörg Wuttke)则对贸易战本身的前景表示乐观。他在本周早些时候接受德国之声采访时说，单纯从商品贸易角度而言，中美的这场争端总会化解的。他认为，只要中国能够进一步开放市场，就能让美国降低贸易战的施压力度。

中国学者贺江兵也持相似的观点，指出"只有在中方落实了美方所要求的经济改革措施后，特朗普才有可能完全取消之前加征的对华关税。而且，我认为，这些改革措施，比如对国企、私企、外企一视同仁，对中国经济自身当前的困境也会是一帖良药。"

然而，伍德克也指出，鉴于美国不愿意让中国取得科技领先地位，这两个大国之间的更深层次冲突短期内不可能化解。"而且，不管(特朗普)怎样折腾，我们欧洲依然是美国的最紧密盟友；总有一天，美国会要求我们明确站队：欧洲到底是站在中国一边，还是美国一边？我想，答案是明确的。"