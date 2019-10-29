 中美贸易战前景不明 股市再陷惨绿 | 经济纵横 | DW | 12.11.2019

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经济纵横

中美贸易战前景不明 股市再陷惨绿

股市在过去一个月的起伏好比搭乘云霄飞车: 听到中美贸易战要签署协议便上扬，传来签署时程延后消息时便向下直落。

China Börsen Talfahrt gestoppt (Reuters/J. Lee)

中美贸易战的前景不明朗，让亚股与美股双双受挫

(德国之声中文网) 双十一这天，就在中国电商为了各种成交额破纪录而举杯欢庆时，中国与美国的各项经济指标都还是没有逃过中美贸易战的影响。中国股市与美国股市都双双下跌。

周一(11月11日)早上一开市，标普500指数便从高点往下跌了0.6%。在周一收盘时，标普指数总共下跌了6.07点，相当于0.2%。纳斯达克指数则是下滑了11.04，相当于0.1%，来到8,464.28点。至于道琼工业指数则是在波音股价上扬之际稳住的脚步，甚至还微幅上升了10.25点，接近0.1%，来到27,691.49。

从特朗普上个月说中美正在协调签署第一阶段协议开始，金融和能源股整体上就呈现上扬状态。但是由于这类股票对经济起伏十分敏感，随着特朗普在上周五否认自己同意取消关税，股价也应声下跌。

延伸阅读: 双方都受伤  专家：中美不想打了

另一方面，亚股周一也普遍受挫，日股、韩股、陆股、港股全都惨绿一片。其中，因为香港政治局势动荡，股市一度大跌逾800点。周二开市时虽然稍有回升，但是还是无法弥补过去几个月之间的跌幅。

对于中美贸易战下一步会怎么走，大部份人都在关注特朗普周二即将在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)发表关于经济的演说时，会不会做出最新表态。

罗法 / 文木 (路透社、美联社)

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双方都受伤  专家：中美不想打了

在贸易战谈判进展方面，中美表述并不相同。 相互增收关税的做法给双方的经济都带来影响。 经济学家肖特接受德国之声采访时指出，北京和华盛顿都希望"停战"。 (12.11.2019)  

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