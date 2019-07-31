中美贸易战全面升级 特朗普再加关税

（德国之声中文网）根据特朗普最新的推文，美国将自9月1日起对剩余价值3000亿美元的中国进口商品征收10%的关税。 此前，已有价值2500亿美元的中国商品被美国征收了25%的关税。

特朗普在推文中表示，美国贸易谈判代表刚从中国返回华盛顿，而双方针对贸易协议进行了建设性的对话。 然而，他也写道:「我们三个月前原以为已经跟中国达成贸易协议，但很遗憾的，北京在签署协议前突然决定重新谈判。 」

中国原先承诺向美国购买大量农产品，但北京至今都尚未实现此承诺。 此外，他还指控中国仍未停止该国制造的芬太尼流入美国市场。 美国曾表示来自中国的芬太尼为造成美国鸦片类药物危机的元凶之一。

在特朗普透过推特宣布此消息后，美股也应声下跌，在数分钟内大跌超过250点。

中美持续贸易谈判

虽然美国宣布对包含鞋子与玩具等居家用品征收关税，但特朗普表示中美贸易谈判将持续进行。 他在推特上写道:「我们期待与中国针对达成全面性的贸易协议进行贸易谈判。 我们相信两国间将有很美好的未来。 」

中美两国本周在上海进行了为期两天的贸易谈判，而双方之前也已同意九月在华盛顿举行另一轮的贸易谈判，虽然具体日期仍未定。 此前，特朗普指控中国运用各种策略迫使外国公司进行技术转移，并窃取商业机密。 中美贸易战不但已使两国的关系陷入僵局，也让全球市场在过去一年多来震荡不断。

杨威廉/夏立民 (路透社， 法新社)

