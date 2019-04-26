 中美贸易战何时平息？世界各国都着急 | 经济纵横 | DW | 27.04.2019

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经济纵横

中美贸易战何时平息？世界各国都着急

中美双方将在下周重启新一轮贸易谈判，能否尽快达成协议备受关注。德国经济部长和马来西亚贸易部长都在北京访问期间表示，中美贸易战已经给全球经济带来负面影响，希望两个经济大国能够及早平息冲突。

«Seidenstraßen»-Gipfel in Peking (picture-alliance/dpa/O. Geibel)

德国经济部长阿尔特迈尔在北京与刘鹤会谈

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美国总统特朗普周四在白宫的员工「家庭日」发表简短谈话，透露了中国国家主席习近平可能将在近期访美的讯息。 此消息一出，各界都在猜测是否持续了将近一年的贸易战终将有解。 (26.04.2019)

国际货币基金组织的首席经济学家周四表示，美国的汽车关税可能引爆一场新的贸易战，而该危机对全球经济成长带来的伤害可能比中美贸易战还大。 (12.04.2019)

美国总统特朗普再与中国代表刘鹤见面，双方维持着一贯的礼貌与乐观态度，预示着贸易谈判已经接近尾声。 习近平虽然没有亲身参与会议，但却透过新华网表达了让谈判文本达成初步结论的希望。 (05.04.2019)

（德国之声中文网）德国经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）在访华期间会见了负责中美贸易谈判事务的中国副总理刘鹤。主要会谈话题包括如何化解全球两个最大经济体之间的关税及贸易冲突。

阿尔特迈尔表示，希望中美双方能够尽快寻找到解决途径；目前，这场贸易争端也给德国乃至整个欧洲经济造成了负面影响，甚至全球经济的整体形势也因为中美贸易战而被蒙上一层阴影。

中国国家主席习近平在北京召开的"一带一路"峰会上许诺，中国将会更大力度地开放市场，也保证外国企业未来将会在中国受到和本土企业一样的平等待遇，同时知识产权也能得到保护。目前美国从中国进口的产品中大约一半受到特别税费的影响。

华盛顿要求减少对华贸易逆差，要求中国进一步开放市场，以及更好地保护企业不受侵犯知识产权和强迫技术转让行为侵害。此外中国企业接受的国家支持在美国看来也是对市场竞争的扭曲。华盛顿和北京之间的新一轮贸易谈判将在下周二(4月30日)开始。

Trade Talks zwischen USA und China (Reuters/M. Schiefelbein)

资料照片：工作人员在布置中美贸易谈判会议现场

除了欧盟各国之外，亚洲各国也对中美贸易冲突所造成的影响感到担忧。马来西亚国际贸易与工业部长雷京（Darell Leiking）周六表示，中国和美国这两个经济大国具有考虑其它国家利益的"全球责任"。

中美贸易争端持续数月，由此而造成的不确定性已经导致地区供应链发生变化，这可能会在未来数年里造成全球性的影响。正在北京随总理马哈蒂尔参加"一带一路"峰会的雷京说："不管他们达成怎样的解决方案，中美贸易战已经给未来五到十年的世界造成了影响。"

周五，美国总统特朗普还透露，中国国家主席习近平"不久后"将会到访白宫，这使得国际社会对于两个大国在近期达成协议、平息贸易争端再度燃起希望。但是参与谈判的官员也曾警告外界，不要过于乐观，中美贸易谈判仍然困难重重，也许距离最终达成协议还需要数周甚至数月时间。

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