中美贸易战下 欧洲成美国大豆“接盘侠”

“鹬蚌相争，渔翁得利”本来是中国文化中的一句至理名言。而从美国大豆产品最近在欧洲热卖的情况来看，这句古话可能要被改成“美中相争，美国得利”。
（德国之声中文网）美国和世界其它经济强国的关税之争已经影响到了全球贸易的走向：短短几周内，美国已经一跃成为欧洲最大的大豆供应商。之前，中国向美国的这个传统出口产品加征惩罚性关税，并转向南美洲购买这种极受欢迎的农畜饲料。
路透社援引欧盟委员会的文件报道称，在过去12周的时间里，美国向欧洲出口的大豆占欧洲进口总量的52%，而这一数字去年同期还只处于25%的水平。
在美国和欧洲的贸易关系也十分紧张的背景下，这一发展趋势意义重大。今年7月25日，欧盟委员会主席容克向美国总统特朗普承诺，欧洲将会加大对美国大豆的进口力度。从现在的情况看来，欧盟确实信守承诺。当时欧盟的承诺也致使美国暂停了向包括汽车在内的欧盟产品增收关税的计划。特朗普指责欧洲，尤其是德国向美国出口了太多的产品，而进口量却相对较小。
"停战符合美国利益"
欧盟从美国进口大豆数量剧增，尤其会给包括巴拉圭和巴西在内的大豆生产国带来巨大影响。2017年，这两个国家的大豆出口量远超当前。慕尼黑Ifo经济研究院的贸易问题专家费尔伯麦尔（Gabriel Felbermayr）向路透社表示："这一转变表明，欧盟和美国停打贸易战，完全符合美国的战略利益……如果欧盟也向美国大豆征收惩罚性关税，就会逼迫美国生产大豆的农民大幅度降价，不然他们无法出手今年的收成。"
今年7月，在华盛顿大幅度提高中国进口产品的关税之后，中国于7月6日将美国进口大豆的关税提高了25%。大豆是美国最重要、也是量最大的出口农产品。许多种植大豆的农民被视为特朗普以及其共和党的支持者。2017年，美国向中国出口了3300万吨的大豆，总价值大约为123亿美金。占美国大豆总产量的四分之一。
欧盟每年大约从美国进口3500万吨大豆，主要用于牲畜饲料和奶制品生产。不久前，德国农户协会主席鲁克维德(Joachim Rukwied)还对欧盟是否能快速提高美国大豆的进口量表示怀疑。
如今美国豆农对欧盟市场的依赖性可能会成为欧盟在和美国就停止贸易纠纷展开谈判时的一张王牌。贸易问题专家费尔伯麦尔指出："对于美国来说，和中国及欧洲同时开打贸易战的成本比发起单边贸易战的成本会高很多。"因为在这种情况下，美国无法再出口到中国市场的产品也很难转向进入欧洲。"换句话说，美国和中国的贸易战打的越激烈，欧洲就越安全，"费尔伯麦尔分析称。"反过来说，如果美国和中国达成一致。欧洲就会面临新的困境"。
任琛/叶宣（路透社）
德国和美国的制造业都高声反对加征关税。不过，如果中国作出大幅让步，也有助于欧洲在贸易上的立场。来看看德国之声评论员以及德国智库专家的看法。 (19.09.2018)