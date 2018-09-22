中美贸易战下 欧洲成美国大豆“接盘侠”

（德国之声中文网）美国和世界其它经济强国的关税之争已经影响到了全球贸易的走向：短短几周内，美国已经一跃成为欧洲最大的大豆供应商。之前，中国向美国的这个传统出口产品加征惩罚性关税，并转向南美洲购买这种极受欢迎的农畜饲料。

路透社援引欧盟委员会的文件报道称，在过去12周的时间里，美国向欧洲出口的大豆占欧洲进口总量的52%，而这一数字去年同期还只处于25%的水平。

在美国和欧洲的贸易关系也十分紧张的背景下，这一发展趋势意义重大。今年7月25日，欧盟委员会主席容克向美国总统特朗普承诺，欧洲将会加大对美国大豆的进口力度。从现在的情况看来，欧盟确实信守承诺。当时欧盟的承诺也致使美国暂停了向包括汽车在内的欧盟产品增收关税的计划。特朗普指责欧洲，尤其是德国向美国出口了太多的产品，而进口量却相对较小。

特朗普和容克 美国没有同时向欧洲和中国宣战

"停战符合美国利益"

欧盟从美国进口大豆数量剧增，尤其会给包括巴拉圭和巴西在内的大豆生产国带来巨大影响。2017年，这两个国家的大豆出口量远超当前。慕尼黑Ifo经济研究院的贸易问题专家费尔伯麦尔（Gabriel Felbermayr）向路透社表示："这一转变表明，欧盟和美国停打贸易战，完全符合美国的战略利益……如果欧盟也向美国大豆征收惩罚性关税，就会逼迫美国生产大豆的农民大幅度降价，不然他们无法出手今年的收成。"

今年7月，在华盛顿大幅度提高中国进口产品的关税之后，中国于7月6日将美国进口大豆的关税提高了25%。大豆是美国最重要、也是量最大的出口农产品。许多种植大豆的农民被视为特朗普以及其共和党的支持者。2017年，美国向中国出口了3300万吨的大豆，总价值大约为123亿美金。占美国大豆总产量的四分之一。

欧盟每年大约从美国进口3500万吨大豆，主要用于牲畜饲料和奶制品生产。不久前，德国农户协会主席鲁克维德(Joachim Rukwied)还对欧盟是否能快速提高美国大豆的进口量表示怀疑。

如今美国豆农对欧盟市场的依赖性可能会成为欧盟在和美国就停止贸易纠纷展开谈判时的一张王牌。贸易问题专家费尔伯麦尔指出："对于美国来说，和中国及欧洲同时开打贸易战的成本比发起单边贸易战的成本会高很多。"因为在这种情况下，美国无法再出口到中国市场的产品也很难转向进入欧洲。"换句话说，美国和中国的贸易战打的越激烈，欧洲就越安全，"费尔伯麦尔分析称。"反过来说，如果美国和中国达成一致。欧洲就会面临新的困境"。

中美贸易战 与我有何干？ 症结在于“中国制造2025” 最令美国耿耿于怀的是，中国强迫在华外国企业（包括美国企业）交出先进技术，作为进入中国市场的前提条件。而北京倾国家之力推动的“中国制造2025”战略则是对美国在多个科技领域霸主地位的“赤裸裸”的挑战。

中美贸易战 与我有何干？ 特朗普出招有顾虑 本来就是凭借“美国优先”的口号当选总统的特朗普，在选择对华贸易战的打击目标时，自然是有所顾虑。他选择征收25%关税的中国产品，主要涉及工业机械、航空航天工业部件和通讯技术等，所以首先会察觉到价格变化的应该是美国企业。

中美贸易战 与我有何干？ 消费品不受影响？ 华盛顿开出的“黑名单”避开了美国老百姓大量购买的产品如智能手机、玩具和服装等。此外电视机和药品也从原来的征税清单中删除。

中美贸易战 与我有何干？ 价格迟早要涨 但是这并不意味着美国的普通消费者不会受到影响。这些关税会导致使用相关机械设备的美国企业成本上升，随着时间的流逝，这些成本都会逐渐转嫁给消费者。只不过它的效果不如直接对消费产品征税来得明显。

中美贸易战 与我有何干？ 美国大豆种植面临打击？ 在北京宣布的反制措施中，就包括对美国诸多农产品征收25%关税。其中大豆产业受到的影响可能最大，因为美国大豆出口的60%都是销往中国。 自从中美双方的征税决定宣布之后，大豆价格已经出现下跌。

中美贸易战 与我有何干？ 威士忌和牛肉一起涨价？ 美国产的威士忌和牛肉以及海鲜水产等也成为北京征收关税的对象。除了食品领域之外，美国产汽车（包括燃油动力、混合动力和纯电动汽车）都是中国征税对象。美国前驻华大使骆家辉反对现政府的关税政策，他认为这给美国企业带来的伤害可能比对中国企业的大。“因为中国并不一定非要买美国的大豆。他们可以从南美购买。他们也不一定非要购买波音飞机。”

中美贸易战 与我有何干？ 鹿死谁手 有待分晓 华盛顿和北京为这一轮关税措施设定的实施时间都是7月6日，在那之前中美贸易战是否还有可能“悬崖勒马”？也有专家认为，中国采取以牙还牙的方式回击是一个错误，因为这会迫使特朗普采取进一步的报复。究竟狭路相逢，谁能取胜，还需拭目以待。 作者: 雨涵



任琛/叶宣（路透社）