中美贸易协议呼之欲出？执行机制是关键

（德国之声中文网）美国和中国官员都表示，两国即将达成一项历史性协议以结束贸易战，但关键的问题是华盛顿如何确保北京能够不辜负双方经过一番讨价还价达成的最终结果？

多达百名官员组成的中国代表团将于下周抵达华盛顿，而这一轮贸易谈判结束后，双方很可能会揭晓一份巨大的协议，以结束长达数月的剑拔弩张局面，而在这一背景下，上述问题仍然悬而未决。

北京可能会向美国开出令人瞠目的价码，比如大举采购美国能源和农产品，作为大幅缩减美国对华贸易逆差（2018年为3787亿美元，包括服务业产品贸易）的一个手段。但是，目前各界关注的焦点都在于这一协议是否"货真价实"。

美国副总统彭斯周五表示，相关协议内容的执行机制如何，是决定美国是否取消目前针对总价值2500亿美元以上中国产品的惩罚性关税的关键因素。

"之所以把执行机制作为这次贸易谈判的中心内容，是因为中国素来有对于在世贸组织所作的承诺、与美国和其它国家双边协议内容不予以遵守的历史"，美国对外关系委员会贸易问题专家奥尔登（Edward Alden）对法新社表示。

美国总统特朗普虽然多次批评中国对美巨额贸易顺差形同"偷窃"，但是他也要求中国进行经济结构调整，包括结束强制美国企业提供技术转让、窃取知识产权和中国政府对市场和工业生产的大幅干预等。

将与美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）共同带领美国代表团的贸易谈判代表莱特希泽（Robert Lighthizer）此前就表示，华盛顿不可能接受北京的空头支票，必须要确保对方信守承诺。

贸易问题研究员奥尔登也认为，与中国达成贸易协议可能会格外具有挑战性，因为中国的很多规定都不透明。"中国可能会制定一些法律条文来取悦美国，然后再使用一些规定来阻挠其实施。"

为了保证中国遵守协议，美国贸易谈判代表团提出建议，每月、每季度和每半年召开例会，其中半年一次的会议须由双方最高层官员参与。

根据美国媒体的报道，如果美国企业报告中方违反协议，华盛顿将会启动和中方相应部门官员的一系列磋商，如果会谈不能取得结果，那么美国将会单方面加征新的关税。

当然如果美方违反协议，中国也能够采用同样的关税手段加以回击。

"执行机制对于协议的达成具有关键作用"，美中贸易全国委员会发言人巴里（Doug Barry）对法新社表示，"如果没有一个可信的、有具体时间和可以验证的途径来保证对双方的问责，我们将错失一个将双边贸易关系建立在新的更好基础上的机会。"

太平洋两岸的企业都希望中美能够尽快达成协议，以减少贸易战对全球经济带来的不确定性。

雨涵/李鱼（法新社）