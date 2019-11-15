中美贸易协定「难产」 特朗普威胁再加关税

(德国之声中文网)美国总统特朗普周二(11月19日)说，如果没有和北京达成贸易协议结束贸易战，便会提高对中国商品加征的关税。

他在白宫跟幕僚开会时说，美国与中国之间的关系良好，但是中国需要达成一个自己「喜欢」的协议。「如果我们没有和中国达成协议，我会再把关税提高。」他这么告诉在座的美国高官。

上周，美国白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)告诉媒体，中美两方已经接近了贸易协议的收尾阶段，有望结束长达16个月的贸易战。

中国官媒新华社也在17日说，周六中国副总理刘鹤与美国贸易代表莱特希泽以及财务长姆努钦之间通电话，「双方围绕第一阶段协议的各自核心关切进行了建设性的讨论,并将继续保持密切交流。 」

然而现在特朗普的一席话可能显示出中美之间的谈判并没有之前看起来这么顺利。过去一些报告都显示，世界前两大经济体之间的纷争已经伤及了世界经济。如果贸易战再持续下去，其伤害可能再继续扩大。

南华早报20日报导，交通银行的高级宏观研究员刘学智预期，中国明年的经济成长率大约会落在6%左右，而比6%更多还是更少则是取决于中美贸易谈判的发展。他说，6%的经济成长率跟其他经济体比较起来也还是偏高，因此中国人民的生活质量不会受到太明显的影响。

14日，商务部发言人高峰在记者会上回应美方加征关税的问题时说: 「中方多次强调，贸易战由加征关税而起，也应由取消加征关税而止，这是双方达成协议的重要条件。」他宣称取消加征关税符合中美两国利益，也符合世界利益，是双方而不是单方的利益所在，也强调: 「如果双方达成第一阶段协议，关税取消的幅度应充分体现第一阶段协议的重要性，而其重要性应该由双方共同估量。」

周二的标普500指数并没有出现剧烈变化，道琼指数下跌、纳斯达克指数上涨，但幅度也都不大。投资客认为，中美之间是否能达成协议充满不确定性，是股价波动剧烈的主因。

罗法/夏立民(综合报导)