 中美贸易冲突 北京转温和？ | 经济纵横 | DW | 04.08.2018

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经济纵横

中美贸易冲突 北京转温和？

到目前为止，中国一直发出威胁，会对华盛顿征税回之以同等规模的关税。不过最近一次北京宣布对美国采取的报复行动力度明显变小。中方是想以此表现出克制的态度吗？

China US-Produkte im Supermarkt (picture alliance/AP Photo/Andy Wong)

作为回应，中国已经对一些美国进口产品加征关税

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清华校友签名呼吁解聘该校国情研究院长胡鞍钢，而中国媒体报道了此事。一段时间以来，对胡鞍钢所提出的"中国已经超越美国"，在中国媒体上引人注意地出现了不少批评的声音。 (03.08.2018)

白宫计划对价值2000亿美元中国进口商品的关税从10%上调至25%。美国贸易代表说，这是为了让中国改变贸易政策。 (02.08.2018)

中美两国正从贸易冲突走向贸易战争。中国经济开始受影响。北京采取反制措施， 特朗普则有意增加压力。在华美企则担心，自己会成为这一冲突的牺牲品。 (01.08.2018)

（德国之声中文网）在与美国的贸易争端中，为了报复美国征收关税，中国也宣布了反制措施，值得注意的是，北京通常会以牙还牙，出台同等规模关税，不过这次的反击力度要小于美国宣布的高额关税。

中国国务院关税税则委员会本周五宣布，如果美国将加征关税措施付诸实施，中国会对大约600亿美元的美国进口货物加征5%至25%不等的关税。华盛顿此前公布对中方2000亿美元输美产品征收关税。

美国政府此前称，计划将对中国的2000亿美元商品征收关税的税率由10%提升至25%。中国国务院关税税则委员表示，若华盛顿实施征收，也将会对美国5207个税目、价值约600亿美元商品启动反制措施。

中国宣布的关税规模明显要小于特朗普宣布的惩罚关税。双方贸易冲突之中，北京是否以此释放出态度温和的信号？

德新社指出，如果美方采取措施，中国出口到美国产品总数额的一半都将受到影响。

路透社报道，中国外交部部长王毅周六表示，北京对美国的回应是正当和必要的。参加东盟会议期间，王毅表示美国正给该地区国家，包括中国施加军事压力。美国国务卿蓬佩奥也参加了这次会议。本周六他接受媒体采访时说："特朗普照搬了一个政府不公平贸易的做法，中国没有公平对待美国工人和企业，特朗普政府试图纠正、改变这一点。"

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

    作者: 苗子


上个月初，美国已经开始实施对价值500亿美元的进口中国产品加征25%的关税。中方采取报复行动，也对来自美国的汽车、大豆、猪肉、牛肉等农产品征收关税。

中国的关税报复行动规模有限，因为美国进口到中国的商品总值大约只有1300亿美元。美国公司由此心存担忧，北京除了关税之外还会采取其他的报复措施。

 

文木 / 王凡 （德新社，路透社）

 

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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

这场“战事”由去年8月美国因“侵犯知识产权”而展开301调查开始，最初人们还不确定是否“打得起来”。今年以来，钢铝关税（不单涉及中国）、中兴事件却让这一幕有愈演愈烈之势。 (31.05.2018)  

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