中美贸易冲突加剧 北京或出台措施刺激经济

中美两国正从贸易冲突走向贸易战争。中国经济开始受影响。北京采取反制措施， 特朗普则有意增加压力。在华美企则担心，自己会成为这一冲突的牺牲品。
（德国之声中文网）与美国贸易冲突加剧，中国制造业前景堪忧。北京领导层已发出信号，可能出台刺激景气计划，扶持这个全球第二大经济体，消减贸易冲突对出口经济的影响。
中国经济杂志《财新》最新公布的制造业采购经理人指数显示，对全球两个最大经济体发生贸易战的忧虑已经拖累中国出口市场。根据该报道，7月份，中国制造业采购经理人指数为50.8，环比降低0.2个百分点，为2017年11月以来最低。尤其是新出口订单指数创下25个月最大降幅。
指数超过50点，表示增长；低于此点，表示收缩。此前，该国国家统计局公布的采购经理人指数也显示下行趋势：由6月份的51.5降至7月份的51.2。 官方的指数主要反映国企情况；财新主要反映私营企业和小微企业。
财新首席经济学家钟正生指出，这一指数显示，制造业景气温和走弱，出口拖累加大。
不过，在周二召开了政治局会议后，北京领导层周三表示，将坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳健康发展。观察家指出，周三由官媒发表的这一通报显示，北京有可能出台刺激景气措施。
通报称，中国经济"面临一些新问题新挑战"，"外部环境发生明显变化"。不过，通报未直接提及与美贸易冲突。中共政治局在通报中称，财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥"更大作用"。
贸易冲突何时能解决，目前难以预料。迄今，双方未举行正式谈判。不过，彭博社援引匿名来源报道说，美国财长姆努钦的代表和中国副总理刘鹤举行过非正式会谈，磋商重启谈判程序的可能性。
贸易争端升级 美企担心成为牺牲品
据金融通讯社彭博报道，美国总统特朗普甚至考虑至8月底把对总值2000亿美元的中国进口商品的惩罚性关税由原定的10%提高至25%，以增加对中国的压力，重返谈判桌，并作出让步。
如果特朗普将威胁转为行动，对价值2000亿美元的中国进口商品课以惩罚性关税，将意味着中国对美出口的一半商品受到影响。7月份，价值340亿美元的中国对美出口商品已被征收25%的特别关税；接下来，另外160亿美元的中国商品将被征收25%的惩罚性关税。
这位美国总统威胁还有可能对从中国进口的全部商品（2017年总值为5000亿美元）课以特别关税。中方以采取同样规模的反制措施作出回应。
人们担心，由于中国从美进口商品总值仅1300亿美元，因此，中方的反制措施势将包括惩罚性关税以外项目。
在华美企已经担心，自己会成为这一冲突的牺牲品。不过，中共政治局在其通报中许诺，会"保护在华外资企业合法权益"。
凝炼/达扬（德新社）
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