 中美贸易冲突加剧 北京或出台措施刺激经济 | 经济纵横 | DW | 01.08.2018

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经济纵横

中美贸易冲突加剧 北京或出台措施刺激经济

中美两国正从贸易冲突走向贸易战争。中国经济开始受影响。北京采取反制措施， 特朗普则有意增加压力。在华美企则担心，自己会成为这一冲突的牺牲品。

Symbolbild zur drohenden Zuspitzung des Handelskrieg s zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika (imago/R. Peters)

中美贸易争端中，双方的调门越来越高

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数月来，人民币贬值明显。特朗普指责北京通过货币贬值降低出口价格，应对美国的惩罚性关税。然而事实上，事情并不那么简单。 (31.07.2018)

美国总统特朗普坚持把关税当作贸易冲突中的主要武器。现在政府提出用120亿美元补助受到损害的农业，农民会买单吗？ (25.07.2018)

（德国之声中文网）与美国贸易冲突加剧，中国制造业前景堪忧。北京领导层已发出信号，可能出台刺激景气计划，扶持这个全球第二大经济体，消减贸易冲突对出口经济的影响。

中国经济杂志《财新》最新公布的制造业采购经理人指数显示，对全球两个最大经济体发生贸易战的忧虑已经拖累中国出口市场。根据该报道，7月份，中国制造业采购经理人指数为50.8，环比降低0.2个百分点，为2017年11月以来最低。尤其是新出口订单指数创下25个月最大降幅。

指数超过50点，表示增长；低于此点，表示收缩。此前，该国国家统计局公布的采购经理人指数也显示下行趋势：由6月份的51.5降至7月份的51.2。 官方的指数主要反映国企情况；财新主要反映私营企业和小微企业。

财新首席经济学家钟正生指出，这一指数显示，制造业景气温和走弱，出口拖累加大。

  • USA Washington - Robert Lighthizer nach Amtseinführung (Reuters/K. Lamarque)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    301调查

    此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

  • China Nationaler Volkskongress Liu He (Reuters/J. Lee)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    为摩擦降温

    两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

  • Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    钢铝关税

    3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

  • USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿清单

    3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

  • Nahrungsmittel Herstellung Gesundheit (picture-alliance/dpa)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    美国大豆

    作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

  • China Boao-Forum (picture-alliance/Xinhua/Li Xueren)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    博鳌论坛

    4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

  • Spanien ZTE auf dem Mobile World Congress in Barcelona (Getty Images/AFP/L. Gene)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    中兴，中兴

    4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

  • Stellvertretender Ministerpräsident der Volksrepublik China Liu He (picture-alliance/Xinhua News Agency)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    刘鹤再度赴美

    5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

  • USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    暂停互相加征关税

    谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

  • USA Washington Donald Trump auf dem Weg nach Nashville (picture-alliance/MediaPunch/CNP/C. Kleponis)

    打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

    500亿+投资限制

    5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

    作者: 苗子


不过，在周二召开了政治局会议后，北京领导层周三表示，将坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳健康发展。观察家指出，周三由官媒发表的这一通报显示，北京有可能出台刺激景气措施。

通报称，中国经济"面临一些新问题新挑战"，"外部环境发生明显变化"。不过，通报未直接提及与美贸易冲突。中共政治局在通报中称，财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥"更大作用"。

贸易冲突何时能解决，目前难以预料。迄今，双方未举行正式谈判。不过，彭博社援引匿名来源报道说，美国财长姆努钦的代表和中国副总理刘鹤举行过非正式会谈，磋商重启谈判程序的可能性。

贸易争端升级 美企担心成为牺牲品

据金融通讯社彭博报道，美国总统特朗普甚至考虑至8月底把对总值2000亿美元的中国进口商品的惩罚性关税由原定的10%提高至25%，以增加对中国的压力，重返谈判桌，并作出让步。

如果特朗普将威胁转为行动，对价值2000亿美元的中国进口商品课以惩罚性关税，将意味着中国对美出口的一半商品受到影响。7月份，价值340亿美元的中国对美出口商品已被征收25%的特别关税；接下来，另外160亿美元的中国商品将被征收25%的惩罚性关税。

这位美国总统威胁还有可能对从中国进口的全部商品（2017年总值为5000亿美元）课以特别关税。中方以采取同样规模的反制措施作出回应。

人们担心，由于中国从美进口商品总值仅1300亿美元，因此，中方的反制措施势将包括惩罚性关税以外项目。

在华美企已经担心，自己会成为这一冲突的牺牲品。不过，中共政治局在其通报中许诺，会"保护在华外资企业合法权益"。

凝炼/达扬（德新社）

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打还是不打？中美“贸易战”的曲折回环

这场“战事”由去年8月美国因“侵犯知识产权”而展开301调查开始，最初人们还不确定是否“打得起来”。今年以来，钢铝关税（不单涉及中国）、中兴事件却让这一幕有愈演愈烈之势。 (31.05.2018)  

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