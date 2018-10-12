 中美贸易冲突亦使宝马在劫难逃 | 经济纵横 | DW | 13.10.2018

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经济纵横

中美贸易冲突亦使宝马在劫难逃

美中贸易冲突也使宝马付出高昂代价：今年的损失预计达3亿欧元之巨：而若明年还无好转，更将损失5亿欧元。

2018 Beijing International Automobile Exhibition | BMW 8er (Reuters/J. Lee)

2018年北京国际车展上的宝马汽车展台

（德国之声中文网）宝马首席财务官尼彼得（Nicolas Peter）对行业报刊《汽车周报》（Automobilwoche）表示："美国向中国出口的产品被征收关税，对我们来说是有影响的，因为我们从美国向中国出口很多X车型。根据我们的估算，2018年给我们带来的损失是接近3亿欧元。如果2019年关税仍存在，对整年的损失将是5亿欧元。"宝马在美国生产X系列越野车，2017年，超过7成产品出口到美国以外。最重要的出口目标国是中国，去年从美国出口到中国的车辆超过10万台。

BMW X3 xDrive 20d (Getty Images/AFP/P. Albouy)

宝马X3在中国颇受欢迎

由于特别是宝马X3深受中国消费者青睐，宝马如今也在中国生产该越野车型。在中国，宝马与华晨合作。未来，宝马将在合资企业中占75%的股份，从而拥有主导权。周四（10月11日），宝马与华晨宣布，第三座轿车生产车间将开工，现有的两座车间的生产能力将扩大。电动iX3车型未来也将向中国出口。

美中贸易冲突也在中国汽车市场留下印记。9月，销售量连续第三个月下降，降幅11.6%，销量为不到240万辆。头9个月，中国的汽车销量上升了1.5%，达到205万辆。

苗子/凝炼（路透社）

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