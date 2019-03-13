 中美贸易再谈判 特朗普:关税短期不变 | 经济纵横 | DW | 21.03.2019

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经济纵横

中美贸易再谈判 特朗普:关税短期不变

预告即将落幕的中美贸易战现在因为特朗普不放弃关税威胁而生变。这会不会使得贸易谈判触礁，双方最后还是收回承诺相背而行呢?

Peking Donald Trump Xi Jinping (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

特朗普与习近平的「签字峰会」依旧只闻楼梯响，两人就算碰面，特朗普会不会「走人不签」又是另外一个不确定性。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (3月20日)表示，美国对中国商品征收关税可能还会维持「相当长的一段时间」，以确保北京遵守可能签署的贸易协定。

特朗普表示，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦将于本周末前往北京。知情人士表示，中国官员一直以全面取消美国关税作为达成贸易协议的条件。特朗普此话一出，美中下周贸易谈判更显复杂。

不过特朗普依旧信心满满，他在白宫对记者说：「协议谈得很顺利。」还补充说，此次中国之行旨在「推动协议」。但被问及提高美国对中国商品的关税时，他说：「我们讨论的不是取消关税，而是要它维持相当长的一段时间，因为我们必须确保谈成协议，而中国会遵照办理。」不过特朗普没有详细说明相应的关税计划。

这是在延迟原订3月1日提高关税的期限后，双方首次谈判。目前美国尚未按早前计划，把价值2000亿美元的中国进口产品关税，从目前的10％提高到25％。

USA Wirtschaft l Handelsbilanz (Getty Images/AFP/M. Ralstone)

中美谈判进入最后阶段，双方已经在拟定协议细节。努力了这么久会因未特朗普坚持不放弃关税威胁而功亏一篑吗?

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自2018年7月以来，美国已对2500亿美元的中国进口产品征收关税，其中包括对价值500亿的技术和工业产品征收25％关税，以及对价值2000亿美元的其他产品，包括家具和建筑材料征收10％关税。为了报复，中国则对大约价值1100亿美元的美国商品，包括大豆和其他商品征收关税。

夏立民/李芊 (路透社等)

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