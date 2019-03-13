中美贸易再谈判 特朗普:关税短期不变

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (3月20日)表示，美国对中国商品征收关税可能还会维持「相当长的一段时间」，以确保北京遵守可能签署的贸易协定。

特朗普表示，美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦将于本周末前往北京。知情人士表示，中国官员一直以全面取消美国关税作为达成贸易协议的条件。特朗普此话一出，美中下周贸易谈判更显复杂。

不过特朗普依旧信心满满，他在白宫对记者说：「协议谈得很顺利。」还补充说，此次中国之行旨在「推动协议」。但被问及提高美国对中国商品的关税时，他说：「我们讨论的不是取消关税，而是要它维持相当长的一段时间，因为我们必须确保谈成协议，而中国会遵照办理。」不过特朗普没有详细说明相应的关税计划。

这是在延迟原订3月1日提高关税的期限后，双方首次谈判。目前美国尚未按早前计划，把价值2000亿美元的中国进口产品关税，从目前的10％提高到25％。

中美贸易战回顾

美国谈判代表要求中国同意以执法机制确保北京履行协议中的改革承诺。华盛顿还要求北京采取行动，改善美国技术被强制转让给中企的情况，并公平对待想要进入中国市场的美企，以及停止相关的不公平补贴。

自2018年7月以来，美国已对2500亿美元的中国进口产品征收关税，其中包括对价值500亿的技术和工业产品征收25％关税，以及对价值2000亿美元的其他产品，包括家具和建筑材料征收10％关税。为了报复，中国则对大约价值1100亿美元的美国商品，包括大豆和其他商品征收关税。

夏立民/李芊 (路透社等)