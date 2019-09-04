 中美贸易代表约见面 九月无缘等十月 | 经济纵横 | DW | 05.09.2019

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经济纵横

中美贸易代表约见面 九月无缘等十月

9月1日，美国对中国商品关税加码之后，中国也不甘示弱，对美国课征报复性关税作为回击。在这样的背景下，中美双方迟迟无法敲定九月的会谈日期，直到今天才终于达成共识。

USA, Washington: Weißes Haus (Getty Images/A. Wong)

中美贸易谈判代表相约在华府会面

(德国之声中文网) 中国商务部周四(9月5日)表示，中美双方将于10月初在华盛顿举行第13轮经贸磋商。

中美贸易谈判谈判原定这个月就要重启，但是中国商务部说副总理刘鹤已经在电话上和美国代表达成共识，改到10月展开磋商。他们表示双方在会谈前仍会保持密切沟通。

根据中国商务部公布的讯息，9月5日上午，中国国务院副总理刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中国商务部部长钟山、中国人民银行行长易纲、国家发改委副主任宁吉喆等也参与通话。

目前确定双方同意10月初在华盛顿举行第13轮中美经贸高级别磋商。中国商务部表示：「此前双方将保持密切沟通。」

内容也提到，工作层将于9月中旬开展磋商，希望双方之后的会面「取得实质性进展」。

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前情提要

自从七月以后，中美贸易谈判就没有太显著的进展。他们说七月的对话十分有建设性，但是却没有发表任何具体声明。在双方谈判迟迟没有突破的背景下，特朗普对中国征收的关税如期在9月1日实施。作为对美方新关税的反应，北京也分两阶段对总值750亿美元的美国商品加征惩罚性关税，首批同样从9月1日起，第二批从12月中旬开始。9月2日，中国商务部称，中方向世贸组织争端解决机制提起对美诉讼，原因是「美方的征税措施严重违背中美两国元首大阪会晤共识」。

罗法/杨威廉(法新社、美联社)

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