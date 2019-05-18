中美贸易交战 欧洲难独善其身

（德国之声中文网）原本人们预计，在美国加征惩罚关税的背景下，中国可能会增加在欧洲企业那里的订单。但是根据欧盟商会对585家在华开展业务的欧洲企业进行的问卷调查，事实并非如此。调查得出的结论是，持续不断的中美贸易冲突使得整体经济气氛变差。"贸易关系的紧张被视为不确定因素"，中国欧盟商会副主席夏澜（Charlotte Roule）表示。这些不确定因素使得企业做出商业决策的难度增加，这也对业务增长带来了负面影响。23%的受访企业家表示，中美贸易战是他们目前最大的担忧。

上述问卷调查在今年1月和2月进行，也就是说还在贸易冲突最近升级发生之前。在过去两个星期里，中美双方又各自向对方加征了新一轮惩罚关税。在美国将针对价值2000亿美元的中国商品的关税从10%提高到25%之后，北京方面也对价值600亿美元的美国产品加征了特别关税。

对特朗普褒贬不一

问卷调查显示，许多受访企业虽然认同特朗普针对中国经济政策的批评，但是却将惩罚性关税视为错误的解决途径。20%的受访企业主要诟病的是中方强迫企业进行技术转让，将之作为达成业务合作的前提条件。"在中国这样成熟而具有创新力的市场，这样的做法继续存在下去是令人无法接受的"，夏澜表示。45%的受访企业认为相比中国企业来说受到了不公平对待。56%的受访者还表示，中国企业进入欧洲市场的条件要优于欧洲企业进入中国市场。不过批评归批评，62%的企业仍然将中国列入未来投资最优先考虑地区的前三名。

欧盟商会呼吁和北京展开"战略对话"，而不是用铺天盖地的惩罚关税对待中国。欧盟应该继续和中国就一份投资协议进行谈判，而且不公平竞争条件必须成为讨论话题。

德国业界对中国最迟怀疑态度

对于中国企业在海外的表现，欧洲人也颇有微词：根据慕尼黑ifo经济研究所的一项问卷调查，欧洲人对于来自中国的投资都带有明显的不信任感。该机构询问了来自81个国家的1000名经济界专业人士，在欧盟范围内，相比来自其它国家的投资，三分之二的受访者对于中国投资的态度都有略微或者明显更为负面的看法。在美国业界人士那里，对中国的怀疑态度也占据主流：78.4%的受访者对来自中国的资金持负面态度。相比之下，在新兴工业国家和发展中国家，来自北京的投资参与则能得到更好的评价。