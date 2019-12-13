中美贸易争端：第一阶段协议达成！

（德国之声中文网）中国官方宣布，中美达成"第一阶段经贸协议"。北京时间周五（12月13日）晚间11点左右，中国发改委、商务部和财政部举行联合新闻发布会，公布这一消息。中国官方通讯社新华社也在同一时间发表了"中方关于中美第一阶段经贸协议的声明"。

声明中表示，"已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节"。

根据路透社的报道，出席新闻发布会的中国发改委官员表示，中方增加对于美国能源、农业、医药、金融服务领域的产品进口。

此外，中方将取消原定周日开始针对美国商品的加税措施。而对于美方对于中国产品加征关税的做法，声明中表示"双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。"

在北京方面公布协议达成消息后，美国总统特朗普连续发布推特。他在其中表示："我们与中国达成了非常庞大的第一阶段协议。他们同意实施许多结构性改变，以及大量购买农产品、能源和制造业产品，还有许多其他东西。25%的关税仍然维持，其他大部分产品的关税则还是7.5%。……原定12月15日实施的惩罚性关税不会实行，因为我们达成了协议。我们会马上开始着手开始第二阶段协议的谈判，而不是等到2020年的大选之后。对所有人而言，这都是一个非常棒的协议。谢谢你！"

就在中方宣布消息几个小时之前，美国总统特朗普曾在推特上表示："华尔街日报关于与中国达成协议的报道完全错误，尤其是他们关于关税的声明。他们应该去找一个更好的爆料者。"

《华尔街日报》报道中引述多名消息人士指出，确认特朗普已经同意收回部份关税，以换取中国的让步，

而就在特朗普发出这条针对《华尔街日报》报道的推特后不久，中国官方宣布在北京时间周五晚间10点30分召开新闻发布会，但此后又宣布发布会推迟半小时进行。

中国官员：关税问题是“核心关切”

在中方召开的新闻发布会上，有记者引述特朗普关于“25%的关税仍然维持，其他大部分产品的关税则还是7.5%”的说法提问。中国财政部副部长廖岷没有直接对此做出评论，仅表示“双方对于协议中的一些共识，都会分别作一些发布。我相信，美方也会发布一些信息，这些信息大家都已经看到了。”

而在此前谈到关税问题时，廖岷表示这是中美经贸磋商中的“核心关切”，“美方已经承诺，一是取消部分对华拟加征和已加征的关税，二是加大对中国输美产品的关税豁免力度。中方也相应的会作出一些安排，双方在这方面已经达成了一致。”

在周五晚间“达成协议”的正式消息公布之前，便有传闻称，中美贸易谈判团队达成第一阶段贸易协议。美国媒体彭博社引述消息人士指出，美国总统特朗普已经在协议上签名。例如扩大购买农产品。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记（一） 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子, 文山, 任琛



路透社引述一名消息人士指出，美国除了会暂缓原定在12月15日对价值1600亿美金的中国商品课征的关税，也会收回部份已经实施的关税。

中国则是同意在2020年，购买价值500亿美金的美国农产品作为回报。这个数额相当于中美贸易战开始之前，也就是2017年的两倍。

路透社引述两位熟悉谈判状况的消息人士指出，周四稍早美国谈判团队认为，为了确保十月向外界承诺的第一阶段贸易协议可以成真，提议暂缓原定12月15日加征的关税，并且将目前为止对中国商品加征的关税减半。

10月11日，特朗普在白宫接待中国副总理刘鹤，并且在新闻会上宣布，中美已经达成"第一阶段贸易协议"，内容包括知识产权、金融服务、以及中国购买价值400亿到500亿的美国农产品。特朗普当时也说，会很快的公开协议的书面文件。