中美贸易争端不止 北京放眼巴西市场

(德国之声中文网) 随着中美「贸易战」不断升级，北京更积极向俄罗斯、印度、南非和巴西等新兴经济体靠拢。週三(7/25)在约翰内斯堡召开金砖国家峰会时，投资可能会是议程上的重点。

中国是巴西最大的贸易伙伴。根据巴西计划发展及管理部的数据，2003年到2018年6月，中国企业已在巴西的约100个项目中投资近540亿美元。仅在2017年，就高达110亿美元。

这对巴西来说是个好消息。因为这个拉丁美洲最大的经济体开始出现成长缓慢，公共债务高涨等问题，从历史上最严重的经济衰退延伸到2015年和2016年。

中国巴西商业理事会主席内维斯说：「中国可以发挥非常重要的作用，帮助巴西经济从停滞中復甦。」

中企拉丁美洲投资 巴西佔过半

根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（CEPAL）的数据，从2005年到2017年，巴西一直是占中国企业在拉丁美洲投资的55％。

2010年之前，流入巴西的中国资金主要集中在为亚洲巨人提供食品和能源供应。但近年来，投资战略已扩展到包括电信、汽车、可再生能源和金融服务部门。未来类似的资金将投放于更广泛的行业。最具代表性的例子之一就是1月份，巴西宣布中国乘车巨头滴滴出行以2.97亿美元收购巴西出租车app99。

热图利奥瓦尔加斯基金会巴西经济研究所专家瓦拉斯 (Lia Valls)解释说，中国还进入了巴西的银行业，「通过确保自身融资来进行更大的投资」。2018年3月，中国交通建设公司（CCCC）开始在该国东北部的圣路易斯港开展工作，其中70％由中国国有工商银行融资。

儘管面临经济挑战，但由于2017年超过200亿美元创纪录的盈馀，巴西与中国保持着有利的贸易平衡。根据官方数据，巴西对中国的出口占2000年总量的2％，已经攀升了近20年，在2018年第一季度达到26％。

然而，有分析师指出其实贸易严重失衡，包括铁和大豆在内的原材料占出口的86％。但内维斯表示，农产品行业成为巴西「增值」行业：「现在，大豆的生产使用越来越多的高科技，并刺激其他生产活动。」

中国投资产生的人权问题

中国在巴西投资，一如中国进入世界其他地方一样引发关注，包括劳工权利和环境标准都在讨论之列。

内维斯说：「这不是中国的问题，这是一个巴西问题.....我们曾经有过所有人都尊重，清晰、简单，又有吸引力的标准吗？」

他认为比较遗憾的是，巴西缺乏更广泛的贸易战略，以便从大量涌入的资本中获益。他强调，「包括巴西在内的拉美国家对中国持消极态度......中国确切地知道他们想从我们这裡得到什麽。但除了卖得更多以外，我们是否知道他们在寻找什麽？」

凭藉大规模的「一带一路」倡议，中国在全球贸易路线上发展基础建设，而其「中国製造2025」倡议则侧重于高科技产业发展。

对于拉丁美洲，中国国家主席习近平正在瞄准一个以贸易、投资和金融为基础的模式，其中包括6个优先领域：基础设施、信息技术、文化、工业、能源和科学创新。

中国外交部部长助理张军表示，北京还希望加强与金砖国家合作伙伴的协调，以应对「某些发达国家不断变化的政策带来的挑战」，一番话回应美国总统特朗普对中国商品徵收高额关税措施。

夏立民/李芊 (法新社、路透社)