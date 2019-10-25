中美贸协进度不明 新疆成谈判变数?

(德国之声中文网) 路透社报导，美国政府官员周二(10月29號)表示，中美之间的临时贸易协议可能无法如期下个月在智利签署，但这并不代表协议破裂。

为了让美国总统特朗普和中国国家主席习近平在11月16日至17日在智利举行的亚太经济合作峰会(APEC)上签署第一阶段贸易协议，美中谈判人员正在全力赶工确认细节。

但现在传出双方可能无法如期达成目标。匿名政府官员说：「如果没有在智利签署，并不代表协议破裂。只是还没有准备好。」他表示，就算协议还没有定本，但双方谈判进展良好。

特朗普、美国财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）和其他美国高级官员都表示，在将近16个月的贸易战之后，双方正取得良好进展。他们也同时指出，协议没有在APEC峰会上完成也没问题。

谈新疆对谈判「没有帮助」

中国驻联合国大使张军周二警告说，美国在世界性组织上批评北京在新疆的政策对两国的贸易谈判没有帮助。

他对记者说：「贸易谈判正在进行中，我们有看到进展.....我认为这对于良好地解决贸易谈判问题没有帮助。」

美、英、德和其他十几个国家周二在联合国要求中国停止对维吾尔和其他穆斯林少数民族的拘留。根据路透社阅读过的联合声明，签署者向有193个成员国的联合国内部的联合国人权委员会递交此声明。

据了解，此声明将在周二消除种族歧视大会权利委员会的会议上发表。路透社引述外交官表示，支持该声明的国家还包括：阿尔巴尼亚、澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、日本、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威和瑞典。

声明中说：「我们呼吁中国政府在新疆和整个中国境内遵守其国家法律、国际义务和承诺，尊重包括宗教信仰或信仰自由在内的人权。」声明也敦促中国「立刻」执行联合国独立专家关于新疆局势的建议，「包括避免任意拘留维吾尔人和其他穆斯林社群成员」。声明也提到：「我们对中国当局在联合国论坛上对新疆表示关注的民间社会代表的骚扰和恐吓表示关切。」

夏立民/杨威廉 (路透社)