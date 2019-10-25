 中美贸协进度不明 新疆成谈判变数? | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.10.2019

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时政风云

中美贸协进度不明 新疆成谈判变数?

美国总统特朗普29日才说中美贸协进度提前，30日美国又传出贸协来不及在APEC上完成签署。但白宫强调只是要确认细节。但魔鬼就藏在细节里，其中也许还跟新疆有关。

China Qingdao Containerhafen (Getty Images/AFP)

路透社发布报道表示中美可能来不及在APEC签署贸易协议后，美国股市出现下跌讯号。

(德国之声中文网) 路透社报导，美国政府官员周二(10月29號)表示，中美之间的临时贸易协议可能无法如期下个月在智利签署，但这并不代表协议破裂。

为了让美国总统特朗普和中国国家主席习近平在11月16日至17日在智利举行的亚太经济合作峰会(APEC)上签署第一阶段贸易协议，美中谈判人员正在全力赶工确认细节。

但现在传出双方可能无法如期达成目标。匿名政府官员说：「如果没有在智利签署，并不代表协议破裂。只是还没有准备好。」他表示，就算协议还没有定本，但双方谈判进展良好。

特朗普、美国财政部长史蒂芬·姆努钦（Steven Mnuchin）和其他美国高级官员都表示，在将近16个月的贸易战之后，双方正取得良好进展。他们也同时指出，协议没有在APEC峰会上完成也没问题。

China und die Uiguren (picture-alliance/dpa/D. Azubel)

连署反对北京新疆政策的国家也呼吁所有国家不要将这些难民或寻求庇护者送回他们受迫的地方。

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中美贸易官员周五举行了高级别电话会议。会后双方均表示，中美贸易协议中的第一阶段部分文本"接近敲定"。美国贸易代表办公室透露，讨论将在不久的将来继续进行。但这并非表明所有问题都得到了解决。 (26.10.2019)

37个国家联名致信联合国，称中国在人权方面取得了"显著成就"。这与22个西方国家不久前批评新疆再教育营的态度形成鲜明对比。不过1个多月后，卡塔尔却决定退出。为什么? (22.08.2019)

联合国人权理事会在对待新疆问题上左右为难；中国国防部长的一句话让德语媒体关注“一带一路”上的军事元素。 (18.07.2019)

周三在联合国人权委员会上，22个成员国联名发声明，批评新疆再教育营，要求中国停止大规模拘留。这是罕见地多国对中国新疆问题进行“集体质问”。北京则回应称这是“无端指责和攻击污蔑”。 (11.07.2019)

谈新疆对谈判「没有帮助」

中国驻联合国大使张军周二警告说，美国在世界性组织上批评北京在新疆的政策对两国的贸易谈判没有帮助。

他对记者说：「贸易谈判正在进行中，我们有看到进展.....我认为这对于良好地解决贸易谈判问题没有帮助。」

美、英、德和其他十几个国家周二在联合国要求中国停止对维吾尔和其他穆斯林少数民族的拘留。根据路透社阅读过的联合声明，签署者向有193个成员国的联合国内部的联合国人权委员会递交此声明。

据了解，此声明将在周二消除种族歧视大会权利委员会的会议上发表。路透社引述外交官表示，支持该声明的国家还包括：阿尔巴尼亚、澳大利亚、比利时、加拿大、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、冰岛、爱尔兰、日本、拉脱维亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、荷兰、新西兰、挪威和瑞典。

声明中说：「我们呼吁中国政府在新疆和整个中国境内遵守其国家法律、国际义务和承诺，尊重包括宗教信仰或信仰自由在内的人权。」声明也敦促中国「立刻」执行联合国独立专家关于新疆局势的建议，「包括避免任意拘留维吾尔人和其他穆斯林社群成员」。声明也提到：「我们对中国当局在联合国论坛上对新疆表示关注的民间社会代表的骚扰和恐吓表示关切。」

夏立民/杨威廉 (路透社)

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