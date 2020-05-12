中美贸协「结束了」? 华盛顿急澄清

(德国之声中文网) 美国国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）周二(6月23日)表示，美国与中国的贸易协议不仅完整，而且北京实际上已经在一些领域以建设性的方式向前迈进。

他说:「中国实际上已经加快脚步赶上......不仅仅是商品购买.......也延伸到知识产权盗窃问题，这一直是双方关系的痛点之一。」

白宫贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)周一晚间表示，美中贸易协议 「结束了」。但他后来接受采访时收回这个评论，也发表声明说，他的言论被 「疯狂地断章取义」，他指的是「中美之间在新冠病毒爆发问题上缺乏信任」。

库德洛说纳瓦罗说错话了，特朗普也在推特上表示，中美贸协「完全没有问题」。但纳瓦罗的言论已给亚洲市场带来了恐慌。美股期货下跌，美元上涨，波动指数攀升。

一位熟悉中美双方贸易协议想法的人士说，纳瓦罗的评论似乎是 「口误」，反映了他个人对中国的鹰派观点，而不是政府政策。

中美经济能脱钩?

特朗普政府最近针对美中经济的发言几次出现矛盾。就在美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）对美国议员表示中美脱钩不现实之后，特朗普日前表示与中国完全脱钩仍是一个选项。

但事实上，美国和中国的经济已密不可分。美国国务卿蓬佩奥周二(6月23日)被媒体问及新冷战的前景时表示，美国与中国经济的融合程度远高于与前苏联的融合程度。

他强调要从这一点来思考问题，他说:「今天美国经济增长和繁荣的挑战与中国经济深深交织在一起......特朗普决心保护美国的利益。」

但美国财政部长姆努钦日前被问及脱钩问题时说，如果不允许美国公司在中国经济中公平竞争，就会发生脱钩。

以实际数字来看，美中经济目前贸易量正在逐渐回升。中美在1月签署贸易协议后不久，新冠肺炎疫情使得双方贸易数字出现重大跌幅。但根据美国人口普查局的数据，4月份美国对中国的出口从2月份68亿美元的10年月度低谷上升到86亿美元。从中国的进口额也从3月份11年来最低月度总额198亿美元回升至311亿美元。

美国农业部数据则显示，美国4月份对中国的大豆出口量增至423,891公吨，比3月份进口的208,505公吨增加了一倍多。

强势投资市场

美国企业在2020年第一季度宣布了在中国有23亿美元的新直接投资项目，在疫情影响下，仅比去年季度平均水平略有下降。这也显示了美国公司并未减少投资中国。

美国战略与国际研究中心的高级顾问和贸易专家赖因施(Bill Reinsch)说，美国和中国经济共同成长用了20多年，脱钩不是那么容易完成的事。

他提到，一些公司离开不是因为特朗普，而是因为中国工资率的上升和中国政策对外资企业不利。

他说:「如果你在中国是为了服务中国市场，你会留下来，因为你无法从外部为中国市场提供那么好的服务......总统不能简单地命令大家回家。企业会做出理性、经济的决定。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)