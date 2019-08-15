中美谈判预约通话 特朗普吁避免天安门重演

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日(8月18日)说:「我希望他们(北京)用非常人道的方式解决香港的问题，我认为这会对贸易协议非常有帮助。」他也在新泽西告诉记者，如果北京政府暴力镇压香港的示威者，让天安门事件在香港重演，那么美国将会很难与之进行贸易谈判。

最近中美贸易谈判才刚出现转机，双方代表约好在接下来10天内用电话对谈。美国白宫首席经济顾问库德洛说，如果对谈顺利，双方将会重启贸易谈判。

但是与此同时，香港的「反送中」示威已经进入到第11週。虽然外国媒体先后在深圳目击到中国军队操练的情形，但是民阵8月18日的反政府集会仍吸引大批港民上街。主办方宣称有超过170万人参与，警方则称最高峰有12.8万人同一时间在维园定点集会。这也是继民阵公布6月有两场1百万和2百万人遊行后，再一次有百万人上街。

周日整天活动大抵和平。在晚上九点民阵宣布解散后，虽有少部份示威者在金钟夏愨道集结，部分人用鐳射筆照向政府總部和旁邊的解放軍中環軍營，高喊解放軍宣傳片中的警告語句"後果自負"，之后都被其他示威者被劝回家。中途警察虽然有出面警告示威者，但也始终没有主动出击。双方都在没有主动冲击的情况下和平散场。

接下来，香港「反送中」示威者组成的众筹登报团队「G20x揽炒团队」将在13个国家、18份报章上刊登广告，在19日到30日之间陆续见报，呼应即将在法国举行的G20峰会。

美国经济现警讯

就当美国总统特朗普开始把香港情势与贸易谈判联系之后，美国的经济指标也出现警讯。上周，美国股市因担心经济衰退而大幅下挫，美国三大股指周三收盘下跌约3%，之后因为欧洲央行传出降息的消息，才稍稍挽回颓势。

上周还短暂的出现了十年期国债的利息比两年期国债的利息还低的「债息倒挂」现象，更是预示了投资者对短期经济成长失去信心。然而美国经济顾问纳瓦罗在接受ABC采访时仍然坚称美国经济强韧，资金仍然源源不绝地涌入美国。白宫经济顾问库德洛与特朗普本人也都驳斥经济下滑的说法，宣称美国经济仍然表现良好，在2019下半年也会持续成长。

民阵: 8月底再办大游行

因为警方没有批准游行路线，因此示威民众只好在被批准集会的维多利亚公园被塞爆之后，在附近街道自主游走，民阵称之为「流水式集会」。

香港电台报导，民阵召集人岑子杰表示，并不希望举办这天的「流水式集会」，因为沿途无法安排急救站，疏散时市民还要自己找路，又因为沿途不是合法的示威地点，市民有面对滥捕滥控的风险。岑子杰认为警方不应以未发生的危险禁止游行，表示将会以司法复核挑战警方禁止民阵游行的决定。另外他也说民阵通知警方本月31日再发起游行，起点是中环遮打花园，终点是中联办，希望警方尊重人权。

罗法/李芊(综合报导)