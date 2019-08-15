中美谈判预约通话 特朗普吁避免六四重演

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周日(8月18日)说:「我希望他们(北京)用非常人道的方式解决香港的问题，我认为这会对贸易协议非常有帮助。」他也在新泽西告诉记者，如果北京政府暴力镇压香港的示威者，让天安门事件在香港重演，那么美国将会很难与之进行贸易谈判。

最近中美贸易谈判才刚出现转机，双方代表约好在接下来10天内用电话对谈。美国白宫首席经济顾问库德洛说，如果对谈顺利，双方将会重启贸易谈判。

但是与此同时，香港的「反送中」示威已经进入到第11週。虽然外国媒体先后在深圳目击到中国军队操练的情形，但是民阵8月18日的反政府集会仍吸引大批港民上街。主办方宣称有超过170万人参与，警方则称最高峰有12.8万人同一时间在维园定点集会。这也是继民阵公布6月有两场1百万和2百万人遊行后，再一次有百万人上街。

周日整天活动大抵和平。在晚上九点民阵宣布解散后，虽有少部份示威者在金钟夏愨道集结，部分人用鐳射筆照向政府總部和旁邊的解放軍中環軍營，高喊解放軍宣傳片中的警告語句"後果自負"，之后都被其他示威者被劝回家。中途警察虽然有出面警告示威者，但也始终没有主动出击。双方都在没有主动冲击的情况下和平散场。

接下来，香港「反送中」示威者组成的众筹登报团队「G20x揽炒团队」将在13个国家、18份报章上刊登广告，在19日到30日之间陆续见报。

美国经济现警讯

就当美国总统特朗普开始把香港情势与贸易谈判联系之后，美国的经济指标也出现警讯。上周，美国股市因担心经济衰退而大幅下挫，美国三大股指周三收盘下跌约3%，之后因为欧洲央行传出降息的消息，才稍稍挽回颓势。

上周还短暂的出现了十年期国债的利息比两年期国债的利息还低的「债息倒挂」现象，更是预示了投资者对短期经济成长失去信心。然而美国经济顾问纳瓦罗在接受ABC采访时仍然坚称美国经济强韧，资金仍然源源不绝地涌入美国。白宫经济顾问库德洛与特朗普本人也都驳斥经济下滑的说法，宣称美国经济仍然表现良好，在2019下半年也会持续成长。

另一方面，美国对中国施加的关税威胁，很可能会伤害到美国本地企业。美国总统特朗普表示，他在周日和科技大厂苹果的执行长库克讨论过美国对中国商品施加关税会造成何种影响，以及韩国三星电子对苹果形成的竞争压力。特朗普说，库克提出非常有利的证据，说明关税会对苹果的业务造成冲击，他会审慎考虑库克的意见。美国预计分别在9月1日与12月15日会开始对不同部份的消费性电子产品施加关税，将会影响到价值3000亿美金的中国商品。苹果的商品如电脑、iPhone等在12月才会受到影响，但是其他产品如AirPods、Apple Watch等在9月就会开始被课税。

民阵: 8月底再办大游行

因为警方没有批准游行路线，因此示威民众只好在被批准集会的维多利亚公园被塞爆之后，在附近街道自主游走，民阵称之为「流水式集会」。

香港电台报导，民阵召集人岑子杰表示，并不希望举办这天的「流水式集会」，因为沿途无法安排急救站，疏散时市民还要自己找路，又因为沿途不是合法的示威地点，市民有面对滥捕滥控的风险。岑子杰认为警方不应以未发生的危险禁止游行，表示将会以司法复核挑战警方禁止民阵游行的决定。另外他也说民阵通知警方本月31日再发起游行，起点是中环遮打花园，终点是中联办，希望警方尊重人权。

罗法/李芊(综合报导)