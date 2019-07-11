 中美谈判蝸行牛步 美国经济仍稳健　 | 经济纵横 | DW | 18.07.2019

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经济纵横

中美谈判蝸行牛步 美国经济仍稳健　

美国官员表示，已经和中国贸易谈判代表通过两周内的第二次电话，然而他也没有分享任何突破性的进展，只说贸易谈判「不是10分钟就能完成」。另一方面，美国经济大体而言都还在成長当中。

USA Finanzkurs - Federal Reserve - US-Notenbank (picture alliance/Zuma Wire/C. Myers)

美联储很可能在7月底宣布降息

(德国之声中文网) 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在接受福斯商业台(Fox Business)专访说，美方希望中方不要收回原本已经做下的承诺。

罗斯说中美贸易谈判「不只是10分钟」，而是「一个漫长又复杂的过程」。他说:「现在，根本的问题是，他们在改变心意之前，是否会回到之前谈判的进度?」罗斯说，这是双方在电话上讨论的重点。

而其他在谈判中触及的重要主题，还包括结构性改革、知识产权盗窃问题、贸易不对等、国家补贴等等。
中美贸易谈判在5月停摆之后就毫无进展。6月，美国总统特朗普和中国国家主席习近平见面，试图消解紧张情绪，并且重启谈判。美国官员说，如果电话上的讨论够顺利的话，中美双方的面对面谈判是可能发生的。

USA China Gespräche im Handelskonflikt Wilbur Ross (picture-alliance/dpa/A. Harnik)

有消息传出特朗普考虑要开除美国贸易谈判代表罗斯，罗斯本人在接受福斯商业台采访时，说谣言并不符合事实。

美国经济在担忧中稳定成长

美国联邦储备周三(7月17日)发布问卷报告表示，美国的经济在这几个月呈现温和增长的状态。在考虑到美国贸易政策的一些干扰之下，美国消费者仍然没有停止消费，对未来的预期大致上也算是乐观。另一方面，问卷也发现大部份受访者对贸易前景的不确定性可能造成的负面影响感到担忧。

美联储表示，在7月30至31日的会议上，中央银行很有可能会降低利率。 如果这次联准会真的决定降息，将会是10年来的第一次降息。不过，问卷报告调查的结果显示出美国经济的弹性，多少引发一些人对于降息是否必要的质疑。

美联储针对12个联邦银行进行问卷调查，商业环境的问卷调查中发现该问卷结果也几乎没有显示出任何景气要下滑的迹象。美国的经济扩张到今年已经是连续第11年，刷下记录。就业机会仍然稳定增长，通货膨胀也还算温和。

然而，在12个联邦储备区的报告中显示出，还是有很多企业被迫调整供应链，也要针对关税、签证等其他问题做出因应，可能会影响到业绩成长。另一方面，特朗普的贸易政策以及全球经济的不景气都让美联储还是很有可能会决定降息。

虽然华府和北京这个月努力要重启谈判，但是美国官员也警告民众不要抱有太大期待，不保证能够立即结束这个持续了一年的僵局。
罗法/夏立民 (法新社、路透社)

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