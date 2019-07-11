中美谈判蝸行牛步 中美近期可望面谈

(德国之声中文网) 中美贸易谈判代表在周四(7月18日)展开通话。美国商务部长姆努钦(Steven Mnuchin) 在法国参加七国集团场边会谈时，告诉路透社记者说: 「我们现在已经进行部长级的电话沟通，进度已经到了若安排面对面会谈也还算合理的程度。我预期我们会这么做。」

但是当记者追问周四的电话是否会直接促成面对面谈判，姆努钦又不愿意直接答复，只说「有可能，但我不会对结果作出预测」。

此外，他也在会期间接受美国CNBC电视台采访时透露相同消息，并说美方参加者包括他本人以及美国贸易代表莱特希泽(Rober Lighthizer)。“我们正不断取得进展。我估计，莱特希泽和我不久后将飞往中国，参加面对面的会谈。”

曾经担任中国国际问题研究院院长的中国驻冰岛大使苏格认为，中美将在这个月底重启贸易谈判。美国智库「美国企业公共政策研究所」的学者西瑟斯(Derek Scissors)说，他预期美国会把放松华为禁令纳入中美谈判当中。他在一个研讨会当中说: 「华为的待遇是一个回圈...如果我们达成协议，华为绝对会被包含在其中，因为总统他不在乎科技上的竞争。」他说，特朗普比较在乎要达成贸易协议，而且提高美国农民进入中国市场的机会。

谈判过程「漫长又复杂」

此前，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)在接受福斯商业台(Fox Business)专访说，美方希望中方不要收回原本已经做下的承诺。

罗斯说中美贸易谈判「不只是10分钟」，而是「一个漫长又复杂的过程」。他说:「现在，根本的问题是，他们在改变心意之前，是否会回到之前谈判的进度?」罗斯说，这是双方在电话上讨论的重点。

而其他在谈判中触及的重要主题，还包括结构性改革、知识产权盗窃问题、贸易不对等、国家补贴等等。

中美贸易谈判在5月停摆之后就毫无进展。6月，美国总统特朗普和中国国家主席习近平见面，试图消解紧张情绪，并且重启谈判。美国官员说，如果电话上的讨论够顺利的话，中美双方的面对面谈判是可能发生的。

美国经济在担忧中稳定成长

美国联邦储备周三(7月17日)发布问卷报告表示，美国的经济在这几个月呈现温和增长的状态。在考虑到美国贸易政策的一些干扰之下，美国消费者仍然没有停止消费，对未来的预期大致上也算是乐观。另一方面，问卷也发现大部份受访者对贸易前景的不确定性可能造成的负面影响感到担忧。

美联储表示，在7月30至31日的会议上，中央银行很有可能会降低利率。 如果这次联准会真的决定降息，将会是10年来的第一次降息。不过，问卷报告调查的结果显示出美国经济的弹性，多少引发一些人对于降息是否必要的质疑。

美联储针对12个联邦银行进行问卷调查，商业环境的问卷调查中发现该问卷结果也几乎没有显示出任何景气要下滑的迹象。美国的经济扩张到今年已经是连续第11年，刷下记录。就业机会仍然稳定增长，通货膨胀也还算温和。

然而，在12个联邦储备区的报告中显示出，还是有很多企业被迫调整供应链，也要针对关税、签证等其他问题做出因应，可能会影响到业绩成长。另一方面，特朗普的贸易政策以及全球经济的不景气都让美联储还是很有可能会决定降息。

虽然华府和北京这个月努力要重启谈判，但是美国官员也警告民众不要抱有太大期待，不保证能够立即结束这个持续了一年的僵局。

罗法/夏立民 (法新社、路透社)