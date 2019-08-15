中美谈判继续前行 美国股市大涨

(德国之声中文网) 中国商务部发言人高峰8月29日在例行记者会上，回答记者问中方是否反制美国时表示: 「中方的反制手段是充足的，但在当前形势下，我们认为应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国商品进一步加征关税，防止贸易战继续升级。」

高峰的回应中并未直接提出中方对美方是否以及如何实施反制措施，只一贯坚持着双方正在持续磋商的论调。

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同一天， 标普500指数上涨40.25点或1.39%、道琼指数上涨362.46点或1.39%、纳斯达克指数上涨126.65点或1.61%。

美国媒体认为，美国股市的上涨起因于投资者将中方态度诠释为贸易谈判乐观。

高峰也在记者会上说，中美之间正在持续商讨关于中方经贸代表团9月赴美磋商的计划。对于美国白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)提及中美双方本周将进行通话，高峰只说「双方应该共同努力，为继续磋商创造必要条件」，并没有提供进一步信息。

此外，美国总统特朗普在接受《福斯新闻》访问时说，中美双方在当地时间周四有安排一个「不同层级」的贸易谈判，但是没有提供更多资讯。商务部发言人高峰也没有针对这个事件提供更多信息。

29日，美国商务部发布最新数据显示，美国国民生产毛额(GDP)在2019年第二季提升了2%，比原先预计的2.1%稍低。大部份经济学者都认为美国经济接下来还会再继续转弱，但是目前为止，驱动经济成长的主要动力－消费者支出，都还是维持着强劲的增长，很可能足以继续支撑美国的经济稳定成长。

罗法/杨威廉(美联社、法新社、路透社)