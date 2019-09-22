 中美谈判看十月 股市起伏见微知著? | 经济纵横 | DW | 24.09.2019

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经济纵横

中美谈判看十月 股市起伏见微知著?

中国官员原先计划在下周前往美国参观农场，却因为姆努钦担忧影响中美贸易谈判而被延后行程。美国此番态度让投资者怀疑中美谈判并不顺利，导致美股下跌。美国总统特朗普也出言关切姆努钦的动机。

UN-Klimagipfel New York | Donald Trump, US-Präsident | Blick auf Uhr (Reuters/J. Ernst)

美国总统特朗普强调中国已经买了很多美国农产品

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦表示，他和美国贸易谈判代表莱特希泽将会在两周之内与中国代表刘鹤见面。姆努钦在接受福斯商业台 (Fox Business Network) 采访时说: 「事实上，我想我们会谈的时间不是下周，而是下下周。」

姆努钦这番话与他之前在联合国大会上对记者说的谈判时间不同。周一 (9月23日) 他告诉记者，中美将在下周重启谈判。姆努钦补充道，中美双方已经在上周的副部长级会谈中取得一些进展

原先，中国官员计划在下周前往美国蒙大拿州和内布拉斯加州参观农场，但是姆努钦要求中国延后该行程，以避免与贸易谈判混肴。

美国总统特朗普在和姆努钦同台讲话时，询问他为何如此安排:「纯粹出于好奇，为什么我们会这样要求?」姆努钦解释，美方不希望为贸易谈判制造混乱。特朗普回话道: 「没错，但我希望他们买美国的农产品。」

姆努钦接着说，延后行程并不会影响到这个目标: 「我们希望他们买农产品，他们承诺要买农产品，而且已经在买了。」特朗普补充道，中国已经承诺要买大量农产品，美国应该要尽快将货物运出去。

中国购买美国大豆

在此之前，芝加哥榖物贸易商说中国进口商在周一已经购买了10艘货船的美国大豆，相当于60万吨。该订单将会在十月到十二月之间陆续从太平洋西北边的港口出货。消息一出，美国大豆的期货价格应声上涨。但是中国官员延后参访行程的消息却让外界对上周中美谈判的情况不乐观，美股因此下跌。

姆努钦在接受福斯新闻采访时，强调中国购买美国大豆是好消息，藉此淡化中国官员到美国农业州视察行程延后一事。

虽然中美双方在上周的副部长级会谈之后都对外宣称谈判富有成效，但是熟悉内情的官员告诉路透社，中美之间事实上没有太多实质约定。中美贸易代表的部长级谈判将会在十月初登场。

罗法/李芊(路透社)

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