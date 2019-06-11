 中美谈判恢复在即 特朗普再控北京操纵汇率 | 经济纵横 | DW | 04.07.2019

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经济纵横

中美谈判恢复在即 特朗普再控北京操纵汇率

6月底的大阪G20中美领导人谈判情势看起来很不同。北京似乎不愿意再让步妥协。除了贸易战休兵没有设定最后期限，中国同意购买美国农产品的时间、数量也不明确。

Japan Osaka | G20 Gipfel | Donald Trump, Wilbur Ross, Mike Pompeo, John Bolton, Peter Navarro (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

美国以往多次宣称即将达成协议，对「北京让步」过度乐观。今年5月中美谈判无果而终后，美方终于醒悟。中国态度强硬，宁愿损失利益也不愿意退让。

(德国之声中文网) 白宫经济顾问库德洛周三(7月3日)表示，美中谈判代表未来一周将举行协商，继续进行世界最大经济体间的贸易谈判。双方目前通过电话持续沟通。库德洛称，面对面的谈判「很快就会开始」，而且会发布公告。

他说:「我不确定何时。中方目前透过电话沟通。他们将在接下来的一周打电话来，安排面对面的会议。」

针对关税，库德洛说:「我们一直很宽松。我们不会在谈判期间提高关税，希望中国能够透过购买许多美国进口产品来终结关税。」

特朗普:中国和欧洲在玩操纵汇率的把戏

美国总统特朗普7月3日在推特中写到："中国和欧洲在玩操纵汇率的把戏，将大量资金注入系统来与美国竞争。我们也应当这样做，不要再像傻子一样坐在那里看着其他国家玩弄汇率。他们已经这样做很多年了！"

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G20峰会上，中美两国刚刚就贸易战“停火”达成共识，而美国紧接着又将矛头对准了欧盟。美国周一发布声明，计划对40亿美元欧盟产品征收惩罚性关税。 (02.07.2019)

据媒体援引姆努钦称，中国允许货币贬值以抵消美国关税对其商品成本的影响。这位美国财长还表示，中国目前没有将关税增加的影响转嫁给美国消费者。北京则表示，如果贸易战恶化，中国在货币政策上“有很大空间”。 (09.06.2019)

去年，特朗普指责中国操纵汇率来获得贸易优势，但是美国财政部发布的最新报告认为中国尚不符合汇率操纵国的标准。但是美国并未因此完全信任中国的经济政策，仍然保持警惕的密切关注中国的动向。 (29.05.2019)

在周日的新闻发布会上，中国央行行长易纲强调，中美双方都不能将汇率用于竞争性目的。他同时也透露，在汇率议题上，贸易争端中的中美双方已经在许多“关键和重要问题”上达成了共识。 (10.03.2019)

不过，早在5月份美国财政部就公布，没有任何国家符合汇率操纵国的标准，虽然报告确实将中国和其他8个国家列入观察名单。

在美中贸易战中，特朗普指中国透过操纵人民币汇率减少美国关税的影响。不过他在日本大阪20国峰会时表示，华盛顿不打算对中国商品征收新的关税，北京则计划扩大进口美国农产品。

事实上，特朗早在2016年参选时就一再指控中国操纵货币。他还说选上总统就会立即将中国列为汇率操纵国。但是他上任后，美国财政部已经发布了五份关于这个问题的报告。没有一份报告显示哪个国家符合货币操纵者的标准。

特朗普的推文对货币市场似乎没有什么影响，但如果是美国财政部长姆努钦出面可能就不一样了。如果他威胁操纵汇率来压低美元的价值，情况可能会改变。

美国财政部长负责评估美元的价值，且可以用买卖货币来干预货币市场，影响美元价值。然而数十年来，美国政府在国际公报中承诺，不会为了影响贸易而干预货币市场。虽然美元疲软可以推动美国出口，但可能会让外国投资者承担更高的风险。一旦美元贬值，这些外国投资者可能会把投资转移到其他地方以避险。这对还有22万亿美元国债的联邦政府来说绝对不是个好消息。

目前美元兑人民币汇率维持在近1比7，而美元兑欧元汇率则接近1:1。

夏立民/罗法(美联社、路透社)

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