中美谈判恢复在即 特朗普再控北京操纵汇率

(德国之声中文网) 白宫经济顾问库德洛周三(7月3日)表示，美中谈判代表未来一周将举行协商，继续进行世界最大经济体间的贸易谈判。双方目前通过电话持续沟通。库德洛称，面对面的谈判「很快就会开始」，而且会发布公告。

他说:「我不确定何时。中方目前透过电话沟通。他们将在接下来的一周打电话来，安排面对面的会议。」

针对关税，库德洛说:「我们一直很宽松。我们不会在谈判期间提高关税，希望中国能够透过购买许多美国进口产品来终结关税。」

特朗普:中国和欧洲在玩操纵汇率的把戏

美国总统特朗普7月3日在推特中写到："中国和欧洲在玩操纵汇率的把戏，将大量资金注入系统来与美国竞争。我们也应当这样做，不要再像傻子一样坐在那里看着其他国家玩弄汇率。他们已经这样做很多年了！"

不过，早在5月份美国财政部就公布，没有任何国家符合汇率操纵国的标准，虽然报告确实将中国和其他8个国家列入观察名单。

在美中贸易战中，特朗普指中国透过操纵人民币汇率减少美国关税的影响。不过他在日本大阪20国峰会时表示，华盛顿不打算对中国商品征收新的关税，北京则计划扩大进口美国农产品。

事实上，特朗早在2016年参选时就一再指控中国操纵货币。他还说选上总统就会立即将中国列为汇率操纵国。但是他上任后，美国财政部已经发布了五份关于这个问题的报告。没有一份报告显示哪个国家符合货币操纵者的标准。

特朗普的推文对货币市场似乎没有什么影响，但如果是美国财政部长姆努钦出面可能就不一样了。如果他威胁操纵汇率来压低美元的价值，情况可能会改变。

美国财政部长负责评估美元的价值，且可以用买卖货币来干预货币市场，影响美元价值。然而数十年来，美国政府在国际公报中承诺，不会为了影响贸易而干预货币市场。虽然美元疲软可以推动美国出口，但可能会让外国投资者承担更高的风险。一旦美元贬值，这些外国投资者可能会把投资转移到其他地方以避险。这对还有22万亿美元国债的联邦政府来说绝对不是个好消息。

目前美元兑人民币汇率维持在近1比7，而美元兑欧元汇率则接近1:1。

夏立民/罗法(美联社、路透社)