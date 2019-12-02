 中美谈判千回百转 美官员乐观依旧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2019

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时政风云

中美谈判千回百转 美官员乐观依旧

时序入冬，美国预定对中国的商品征收新一波关税的日期12月15日也逐渐逼近了。美国媒体报导正面消息，预告中美可能在那之前达成第一阶段贸易协议。

Symbolbild China - USA (Reuters/A. Song)

(德国之声中文网) 美国媒体彭博新闻社在12月4日报导，美国官员预期能在12月15日对中国课征新一轮关税之前完成第一阶段贸易协议。报导中也说，对于要在第一阶段协议中收回多少关税，中美双方的意见已经快要达成一致。

以上偏向乐观消息让近日连续下滑的股市稍稍回升0.6%，但还是没有补回几天下滑的1%。

美国总统特朗普才刚签署了国会两院一致通过的《香港人权与民主法案》，美国众议院又在12月4日表决通过《维吾尔人权法案》草案，将送交给参议院表决再给总统签署。消息一出，中国外交部随即发布发言人华春莹的谈话进行批判，中国多家机构也密集回应: 中国人大外事委员会、政协外事委员会、外交部、国家民族事务委员会、国家反恐办、新疆维吾尔自治区人大常委会、新疆维吾尔自治区人民政府、新疆维吾尔自治区政协委员会接连发出了谴责声音。中方也表示，会让美方为通过涉疆法案付出代价。

据中国官媒消息，中国外交部副部长秦刚召见美国驻华使馆负责人柯有为（William Klein），就美众议院审议通过涉疆法案提出严正交涉和强烈抗议。中国接下来将会用什么方法反制美方还不清楚。

Schweiz Wilbur Ross in Davos (picture-alliance/dpa/KEYSTONE/G. Ehrenzeller)

美国商务部长罗斯

等到特朗普连任再说?

特朗普周二突然表示，可能要等到2020年11月的美国大选后再解决与中国的贸易争端。当天稍晚，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)接受美国电视台CNBC采访，透露中美之间虽然员工层级的沟通还在持续进行当中，但是截至12月15日之前，都没有安排部长级的谈判。他在Squawk on the Street节目中表示他支持特朗普的想法，认为将协议延后到美国大选后对美国更有利: 「这样可以将一些中国认为能够借力使力的因素排除在谈判之外。因为如果大选结束－而且特朗普很有可能当选－他连任之后，我们就不会有其他东西分散我们的注意力，或是改变我们的立场。」

罗法/李鱼(路透社、美联社)

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美国国会众议院当地时间周二晚间通过了《2019年维吾尔人权政策法案》，要求白宫政府对中国的新疆问题采取更严厉的回应，其中包括制裁高官以及禁止出口。对于美国通过该法案，中方迅速进行了措辞强烈的密集回应。 (04.12.2019)  

特朗普：等我连任 再签贸易协议吧

特朗普周二突然表示，可能要等到2020年11月的美国大选后再解决与中国的贸易争端。此前有美国官员称，中美距离达成协议只差「几毫米」，而中方则表示，有关税则没协议。 (03.12.2019)  

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