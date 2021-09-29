中美试图重建沟通渠道 杨洁篪赴瑞士会见沙利文

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，美国总统拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）本周将在瑞士与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪举行会晤。

该报周二援引一位熟悉会议安排情况的官员报道称，杨洁篪周二启程离京，会谈可能在周三举行。"他们（此次会晤）旨在重建双边交流通道，落实习近平主席和拜登总统此前达成的共识"。

中国外交部没有立即对路透社记者发去的相关询问予以回应。

上述消息人士还称，此次杨洁篪和沙利文预计还会讨论两国领导人举行峰会的可能性。习近平与拜登上月曾经通电话，习近平在通话中指出，美国采取的对华政策导致中美关系遭遇严重困难，他呼吁中美关系尽快回到稳定发展的正确轨道。

拜登就任美国总统以来尚未与习近平举行过会面

在美国前总统特朗普任期内，中美关系急剧恶化；而拜登自入主白宫以来，在香港、新疆问题和新冠溯源等议题上仍然维持了对中国施压的政策。

美国近来对台湾提供越来越多的支持，包括对台军售，以及许诺帮助台湾拓展国际空间。北京方面对此十分恼怒，指责华盛顿"勾结台独势力"，越过了中方所能接受的底线。

10月4日，美国贸易代表戴琪4日就对华贸易政策发表演讲，她指责"长期以来没有遵守全球贸易规则"，表示将继续对中国以"国家为中心和非市场的贸易做法表示严重关切"。但同时她也表示不谋求激化与中国的贸易紧张关系，强调美国"不追求与中国脱钩"，而是要在不同的基础上与中国"重新连接"。

官方媒体《环球时报》就此发表评论文章指出，"美国是时候用非贸易战手段与中国共商解决问题了"。文章指出，"根据贸易公平互利原则，中美贸易很多具体事项是可以进行调整的，针对知识产权、投资、以及美方的贸易平衡诉求，中方都做了相应努力，然而美国要动中国的根基，阻止中国制定发展科技创新能力的规划，改变中国有利于提升竞争力的国家政策，中方决不会答应"。

这篇社评最后强调，中美之间的贸易战已经持续了三年半，"中国经济非但未被削弱，反而在与美国的规模对比中又向前跨了一步"，这是促使美国"考虑用非贸易战胁迫方式与中国共商解决问题的基础"。

本周杨洁篪和沙利文的会面将会是拜登上任之后中美两国高层官员的又一轮面对面接触，而此前的几次会晤都未能取得明显的成果。

今年7月，美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）访问中国，在天津会见了中国外交部副部长谢峰。此前在3月份的中美阿拉斯加会谈上，双方更是进行了一番唇枪舌剑的较量。至于拜登和习近平是否会举行面对面会晤，目前双方尚未达成共识。

（路透社、南华早报）

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