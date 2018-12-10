 中美订一月谈判 立志把协议「具体化」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.12.2018

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时政风云

中美订一月谈判 立志把协议「具体化」

12月1日中美达成休战协议后，特朗普团队的鹰派综合过去与中国交手的经验，对习近平的承诺是否可信抱持怀疑态度。但是姆努钦表示，中美双方已经同意，最终达成任何共识都要是「可执行、可验证而且有时限」。

USA Steven Mnuchin, Finanzminister (Reuters/A.P. Bernstein)

美国财政部长姆努钦在特朗普团队中是有名的鸽派。

(德国之声中文网)  美国财政部长(Steven Mnuchin)姆努钦说，中美双方计划在明年1月再次举办会谈，将协议具体化。这位财政部长週二接受彭博新闻社采访时表示，中美双方这几个礼拜通过几次电话，正在计划进一步会谈。

他说:「我们已经下了决心，我们如果要达成协议，就要够具体，不论是实施的时程还是细节，一切都要表列出来。」

DW.COM

在二十国集团峰会期间，美国总统特朗普总统与中国领导人习近平达成协议，美中关税战“停火”90天。美方称，中国将大量进口美国产品，以改变双方贸易失衡局面。而本次G20峰会的主旨之一是呼吁修改世界贸易规则。 (02.12.2018)

中美两国首脑就贸易问题达成的妥协，是否意味着贸易冲突有望化解？三个月的“停战期”后，双方是否会再次展开对抗？中国社科院美国研究所的学者陶文钊接受了德国之声的专访。 (02.12.2018)

美国指控华为违反伊朗制裁令，但为什么是财务长被捕?孟晚舟作为创办人任正非的女儿这个身份为何重要?她是否真的会被加拿大引渡至美国受审?这起引發世界关注的事件背后意义是什么? 德国之声为您整理各国资讯。 (07.12.2018)

自从习近平与特朗普12月借着G20大会的机会举行会谈，并且同意休战至3月2日之后，美国高层就再也没有放出跟面对面谈判有关的消息。

姆努钦说，在12月与中方代表会谈时，他与特朗普都对华为财务长可能被捕一事不知情。他也说，中国能理解贸易谈判与华为财务长的案件是分开进行的两件事。

虽然11月时曾经传说姆努钦可能会被卷入白宫人事变动，但是姆努钦认为他自己一直到2020年的总统大选，都还不会丢掉财政部长的位置。「我预期自己在这个任期内会留在这个位置，如果总统在连任之后还希望我继续做的话，我也会欣然接受。」

罗法/夏立民 (路透社等)

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