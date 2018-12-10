中美订一月谈判 立志把协议「具体化」

(德国之声中文网) 美国财政部长(Steven Mnuchin)姆努钦说，中美双方计划在明年1月再次举办会谈，将协议具体化。这位财政部长週二接受彭博新闻社采访时表示，中美双方这几个礼拜通过几次电话，正在计划进一步会谈。

他说:「我们已经下了决心，我们如果要达成协议，就要够具体，不论是实施的时程还是细节，一切都要表列出来。」

自从习近平与特朗普12月借着G20大会的机会举行会谈，并且同意休战至3月2日之后，美国高层就再也没有放出跟面对面谈判有关的消息。

姆努钦说，在12月与中方代表会谈时，他与特朗普都对华为财务长可能被捕一事不知情。他也说，中国能理解贸易谈判与华为财务长的案件是分开进行的两件事。

虽然11月时曾经传说姆努钦可能会被卷入白宫人事变动，但是姆努钦认为他自己一直到2020年的总统大选，都还不会丢掉财政部长的位置。「我预期自己在这个任期内会留在这个位置，如果总统在连任之后还希望我继续做的话，我也会欣然接受。」

罗法/夏立民 (路透社等)