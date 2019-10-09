中美角力 “大招”不断

（德国之声中文网）针对不久前美国政府推出新规，要求该国境内的中国外交官员在与某些美国机构和官员接触时，必须上报的要求。美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）本周一最新表达了对这一决定的支持。并补充说，华盛顿目前正在考虑对在美国开展业务的党控机构雇员也推出类似的规范。

美联社报道称，这一变化发生的时机正值包括美国和澳大利亚在内的诸多国家担心中国可能通过间谍等各种活动扩大在当地的影响力。

事发背景

上周，两名美国国务院资深官员周对外表示，从现在开始，在美国的中国外交官在与州、地方和市政官员碰面，以及在公私立教育和研究机构举行任何会议前都需要事先通知美国国务院。

官员说："此举是回应中国政府对美国外交官与中国相关人士会面所设下的限制。"他表示，美国驻中国的外交官不仅必须将计划与中国人民和官员举行的会议通知中国政府，还必须获得他们的许可。

官员也提到，美方曾多次私下透过正式管道表达不满。但在长期投诉无效之后，美国决定采取行动。他们强调:"我们的目标是让中国当局允许我们的外交官在中国与官方和地方领导人、中国大学以及其他一些教育研究机构自由往来，就像中国外交官在这里可以做的事一样。

中方反驳

对此，美国驻华大使布兰斯塔德表示，新出台的规定"非常克制"，皆在使美国外交官能够有更多进入中国"封闭体制"的可能性。

针对美国政府的这一规定， 中国驻美大使馆通过在中国被禁的社交媒体平台推特，于第一时间给出了回应：称美方对中国外交官的最新限制违反了1961年《维也纳外交关系公约》。并声称到目前为止，中方对美国驻中国外交官和领事官员没有类似的要求。

美国驻华大使反驳了这种批评，称中方的说法让人"非常难以忍受"。他强调，美国外交官在中国面临更严格的制度，要求他们在接洽相关人员时上报申请，而且还经常被拒绝。

澳大利亚从去年12月开始，要求试图为其它国家的利益影响该国政治或政府的个人及企业必须在政府注册登记。做出这一决定之前，澳大利亚政府的一份报告指出中国共产党在过去十年的时间里，曾尝试影响澳大利亚政府制定政策，促使政党做出妥协并获得进入政府机关的权限。

"不要和美国人说话"

布兰斯塔德表示，美国驻华外交官员要求会晤中国执法机关和其它政府机构官员以及拜访多所大学的要求遭到了中国方面的拒绝。他还透露有一次和其他外交官员前往西藏的旅途中曾打算拜访青海的一家咖啡馆。但最后的结果是中国官员提前来到这家咖啡馆，并告诉雇员和客户不要和美国人说话。

这位现任美国大使向记者表示："美国国务院最终意识到，为了改善我们接触中国社会的现状，必须要遵循一定的对等原则。"他透露，还未就相关规定直接和中国当局展开讨论。美联社报道称，中国方面对此矢口否认的表态与布兰斯塔德以及其它国家外交官表达过类似担忧的说法相驳斥。

针对中国驻美大使馆在推特上的相关表态，布兰斯塔德评论称："我觉得中国驻美大使在推特上的回应真的令人无法忍受……事实是我们的体制非常开放，而他们的体制非常封闭。"

同时，布兰斯塔德表示华盛顿目前正在考虑要求让"党控企业"的雇员--也就是可能包括中国官方媒体在内的机构在美国以外国代理人的身份注册。他声称这种考量和针对外交官推出的新规并无关联。

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任琛/达杨（美联社、路透社、德新社）