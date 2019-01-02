中美角力白熱化 2019成台湾议题关键年

(德国之声中文网) 自从习近平週三 (1月2日) 發表了对台演说，强调一国两制是两岸和平统一的前提后，国际社会纷纷针对未来两岸关係走向做出预测。其中，曾在2005年担任前美国国防部长办公室中国事务顾问的博思科 (Joseph Bosco)，在美国媒体《国会山报》(The Hill) 發表评论，表示美国总统特朗普2019年除了要解决北韩核武危机外，也得确保台湾民主不受重大威胁。

博思科表示，2018年中国多次运用国际影响力令台湾无法参与国际组织的重要会议。此外，三个台湾邦交国也相继与台湾断交，并与中国建交，导致台湾的邦交国数量下降到17個。博思科认为，这显示中国正努力在外交上孤立台湾。中国政府在政治与军事上也动作频频，不仅试图透过舆论战影响台湾选情，也多次派遣战机或战舰环绕台湾附近领空与海域，刻意升高台海的紧张程度。

他在评论中指出﹕「台湾社会对于中国有效影响了2018年底地方选举的选情感到困惑，令中国政府有信心影响台湾2020的总统大选。外界一致认为，此举是为了让台湾2020选出一个亲中而非亲美的政府。」

此外，博思科提到中国解放军鹰派的退役少将罗援，在2018年12月扬言中国解放军已对击沉美国两艘航空母舰有所准备，并强调「看美国怕不怕」。博思科认为，由于中国政府认定一旦两岸發生武装衝突，美国不会真的武力介入，再加上中国近年大幅缩小在军事科技上与美国的差距，所以北京才会容忍解放军鹰派發表这种直接挑衅美国的言论。

他认为特朗普应该在2019年重新展现美国会协助捍卫台湾主权的决心，並誓言在任何条件下都会助台抵御外来侵略。他强调，虽然现在中美正试着透过谈判解决贸易争端，但如果特朗普短期内在台湾议题上做出重大决策的话，即使可能对贸易谈判造成影响，但长期来说，会是有利于美国的一步。

两岸统一的可能性?

演说过后，外界最关注的话题莫过于两岸统一的可能性。英国诺丁汉大学当代中国研究学院研究主任苏立文 (Jonathan Sullivan) 接受《德国之声》採访时表示，习近平的演说显示中国政府对两岸现状已开始不耐烦。而自从中国废除国家主席任期制后，习近平的统治地位俨然已不可动摇。然而，苏立文指出由于习近平必须在二十大时用业绩来替自己的完全掌政背书，这导致他必须在台湾问题上有所作为。至今他所尝试的手段都尚未成功，所以当然会开始对现状不耐烦。苏立文解释﹕「当中国国内经济压力越来越大，且台湾开始得到强国支持时，习近平便会进入很急迫的状态。」

他指出，一国两制在台湾是普遍被社会大众抵制的一个概念，所以任何想当选的台湾政治人物，都不敢轻易表态支持。即使马英九当总统时立场非常亲中，他也从没表态支持一国两制。苏立文强调，目前九二共识仍然是台湾政治人物在两岸关係上能最亲中的立场。马英九的经验也显示，公开认同九二共识很可能在选举中遭逢重大挫败。他说如果国民党赢得2020总统大选的话，只能代表中国跟台湾可以重新定义两岸关係。然而他也表示﹕「中国政府必须明白，国民党胜选不代表两岸统一在台湾突然变成一件可能实现的事。」

中国应停止威胁台湾

加拿大的《多伦多星报》週三 (1月2日) 也發了评论，直言虽然习近平的演说内容并没有太多新讯息，但他坚定的口吻以及多次强调和平统一，显示他在向世界展现中国在台湾议题上的主导权。该评论写道﹕「习近平的演说反映了一个更果断与独裁的中国，并显示中国政府计画进一步在国际上孤立台湾。」

该报指出，中国在习近平统治下加强对异议人士的打压，再次展现它们维持一党专制的决心，而这与台湾蓬勃发展的民主完全背道而驰。在此前提下，星报认为台湾人短期内不可能支持任何形式的两岸统一。当中国坚持一国两制是统一的唯一形式时，台湾人也能拿香港的现况当借镜，因为他们目睹北京如何吞噬香港原有的民主制度。星报强调﹕「中国应该停止霸凌台湾，并停止威胁透过动武来解决政治与外交争端。」

杨威廉/李芊 (综合报导)