 中美角力延伸至東南亞 各覓盟友聯合軍演 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2023

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时政风云

中美角力延伸至東南亞 各覓盟友聯合軍演

中美兩國的軍事對峙不斷升溫。中國宣布將與新加坡舉行聯合軍演，此前美菲也已開始在菲國各島演習。夾在中美兩國的角力之間，菲律賓和新加坡如何周旋其中？

美國今年4月與菲律賓舉行史上規模最大的聯合軍演

美國今年4月與菲律賓舉行史上規模最大的聯合軍演

（德國之聲中文網）中國國防部週一（4月24日）宣布，最快將於本週和新加坡舉行自2021年以來的首次聯合軍演。現階段，美國與菲律賓號稱「史上規模最大」的聯合軍演，也在如火如荼地進行中。

如此情勢顯示，美國雖在東南亞地區擁有強大聯盟，但北京也正在此處深耕防務和安全關係。

中星聯合軍演

中國國防部的聲明表示，中國海軍導彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦將於4月下旬至5月上旬，赴新加坡參加海上聯合演習及亞洲國際海事防務展。

路透社報導，中國和新加坡2019年升級了雙邊海陸空三軍的防務協定，2021年兩國便在南海南端的國際水域舉行過聯合軍演。

美聯社報導，兩國在去年的防長會議上就已同意舉行此次的聯合軍演，但當時並未公佈細節。

報導指，幾十年來，新加坡都在敵對大國的權力角力中游刃有餘；隨著中國在亞太地區的勢力崛起，新加坡也採取了越來越微妙的平衡措施。

新加坡定期與東南亞、世界各地的國家共同演習，該國3月就在泰國與美國一同進行「金色眼鏡蛇」大規模軍演；去年8月美軍與印度尼西亞進行「超級神鷹之盾」演習時，新加坡也與日澳兩國一同參加。幾天前，美國太平洋空軍司令才與新加坡國防部長黃永宏會面，討論加強軍事訓練合作。

外界普遍預測，中國不斷加深與東南亞國家的軍事合作，可能在未來幾年，挑戰美國與東南亞國家行之有年的夥伴關係。

美菲軍演著眼巴士海峽重要性

近期美國和菲律賓正在舉行有史以來規模最大的聯合軍演，以提升菲律賓北部的防禦能力，並為台海衝突升級的可能性預作準備。

今年4月，美菲兩國軍方在菲律賓北部進行軍演。

今年4月，美菲兩國軍方在菲律賓北部進行軍演。

《華爾街日報》與《金融時報》24日均以長文報導這次美菲軍演。報導指出，這次演習在菲律賓北部3個島嶼周邊舉行，其中一個演習地點落在巴斯科島（Basco），以保衛中美兩國軍隊的主要海上中轉站——巴士海峽。

巴士海峽寬約70英里（約112公里）；中國海軍的潛艇若要自海南島的主要基地，前進台灣東岸、太平洋，巴士海峽是必經的通道。本月稍早，中國航母山東艦即在台灣東部演習前航經此處；該海峽也是美軍從關島的海空軍基地前往台灣海峽的最直接切入點，更是商業航運和海底電纜的關鍵中轉站，供應了亞洲大片地區的通信網絡。

菲律賓武裝部隊前副參謀長、退役少將帕迪拉（Restituto Padilla）告訴《金融時報》：「誰控制了這條航道，誰就掐住了一個極具戰略意義的要道。」

美軍與印度尼西亞於2022年8月進行「超級神鷹之盾」演習

美軍與印度尼西亞於2022年8月進行「超級神鷹之盾」演習

本週稍晚，美軍部署於巴斯科島沿岸的海馬斯（HIMARS）火箭發射系統預計將擊沉一艘退役船隻。帕迪拉少將稱，此舉將發出「在台灣南部附近活動的中國船隻可能被擊沈」的信號，讓任何包圍或入侵該島的行動變得更加困難。

據報導，海馬斯系統的射程範圍甚廣，能從巴斯科島等附近島嶼，擊中任何巴士海峽內的目標。「這是一款非常強大的武器系統，我想這在烏克蘭得已經到了非常充分的展示，」美軍第25步兵師的指揮官瑞安（Joseph Ryan）說，該師以夏威夷為基地，約派出了100名士兵參加巴斯科島演習。

美軍在巴斯科島等菲律賓北部島嶼使用的部隊及物資，都來自馬尼拉同意與美國共享的當地軍事基地。在兩國日前簽署的軍事合作協議中，菲國新增了4個允許美軍進入使用的基地，其中3個就在菲律賓北部。

巴斯科島所屬省份的國會議員加托（Ciriaco Gato）向《金融時報》表示，他對於近期的演習非常歡迎，因為若台海爆發戰爭，菲律賓北部極可能被捲入衝突。

他說，該省目前正在制訂應急計劃，以應付台海危機可能帶來的大量難民，並接納在台灣工作的15萬菲律賓國民：「我們必須做好準備。」

菲國周旋於中美之間

菲律賓總統小馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）22日才在馬尼拉會晤中國外交部長秦剛。中國外交部同日發布的聲明稱，「菲方將堅持獨立自主，不選邊站隊⋯⋯妥善處理海上問題，不使其干擾兩國關係大局，維護地區和平與繁榮」。

菲律賓外交部稱，該國外交部長馬納洛（Enrique Manalo）22日在與秦剛的另一場會談中表示，馬尼拉奉行獨立的外交政策，對台灣海峽的緊張局勢感到擔憂。

小馬科斯22日與秦剛在馬尼拉合影

小馬科斯22日與秦剛在馬尼拉合影

在秦剛前往馬尼拉前，駐菲律賓地緣政治分析師兼菲律賓－中東研究協會（PMESA）南亞及東南亞研究主任 Don McLain Gill 曾告訴DW，中菲外長此次會面，旨在緩解中菲緊張局勢，也有可能是在尋求替代途徑，為兩國建立更易管理的雙邊關係。

與此同時，小馬科斯更計劃於5月1日訪美，屆時將與美國總統拜登（Joe Biden）舉行峰會，馬尼拉與華盛頓的外交和軍事關係或將再次深化。

（綜合報導）

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