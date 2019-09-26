中美营造正面气氛 王毅谈判前示好

（德国之声中文网）根据路透社报导，中国外交部长王毅说北京愿意向美国购买更多国内市场所需的产品，但他也希望中美双方能提出更多展现诚意的条件，并减少负面的语言及行为。 他说：「如果双方能秉持这些原则的话，我们不仅能重启贸易谈判，更能让谈判有所进展并达成协议。 」

中美两国正在替10月初即将在华府登场的贸易谈判做准备。 美国媒体CNBC周四 (9月26日) 报导，贸易谈判日期可能落在10月10日跟10月11日，但美国贸易谈判代表办公室并未证实该消息。 此前，美国连续两年要求中国针对保护知识产权与终止强迫技术转移进行改革，而在中国一再忽略美国的诉求后，中美双方去年开始对彼此的进口产品征收上千亿的关税。 中美贸易战不仅对金融市场造成冲击，也打乱的全球供应链。

美国总统特朗普周三 (9月25日) 暗示中美可能比各界预期的更早达成贸易协议，而他也称赞中国愿意购买更多美国产品的承诺。 特朗普在周二 (9月24日) 的联大演说中，抨击了中国的贸易行为与用国家补助来支持企业的营运模式。 他再次重申美国不会接受一个不好的贸易协议。

路透社报导，中国上周进口了60万公吨的美国大豆，而消息人士指出，这个数量可能在中国终止征收关税后，增长至600万公吨。 在中国开始向美国大豆加征关税前，北京曾于2017年进口了3200万公吨的美国大豆。 白宫经济顾问库德洛 (Larry Kudlow) 日前接受美国福斯电视台访问时表示，他认为现在中美贸易谈判的气氛是正面的。

当路透社周四问王毅，贸易谈判是否会因美国批评中国的新疆与香港政策而受到影响，王毅表示：「我们希望能在一个轻松且良好的情境下进行贸易谈判。 」

中国因在新疆施行再教育营政策而遭受国际社会谴责，而美国总统特朗普周一 (9月23日) 在一场由美国主办的活动中，呼吁各国终结宗教迫害。 此外，在周二于联合国举行的另一场活动中，美国带领30个国家谴责中国在新疆迫害穆斯林少数民族。 王毅告诉路透社：「中国不接受任何不具事实的批评，而新疆地区过去3年内都没有出现暴力事件。 」

此外，王毅针对香港的「反送中」示威做出回应。 他强调目前香港的情势是一些暴力分子在破坏法治及扰乱公共秩序。 他质疑各国没有立场批评中国政府处理香港抗争的手段。 一名美国国务院的资深官员则认为美国在香港与新疆议题中坚守人权价值的立场不该影响中美贸易谈判。 该名官员告诉路透社：「我们应该在这些议题上坚守原则，但同时针对双方的贸易利益与中国进行谈判。 」

杨威廉/夏立民 (路透社)