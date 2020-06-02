 中美航路争端有解? 北京扩大「五个一」适用范围 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2020

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时政风云

中美航路争端有解? 北京扩大「五个一」适用范围

新冠状病毒疫情爆发以来，中美紧张关系明显加剧。在迟迟等不到北京放行美国航班后，现在白宫计划禁止中国客机飞往美国，直到北京对等开放。消息一出，北京也传出政策调整。

Mexiko City | Coronavirus | China Southern Airlines (Reuters/C. Jasso)

美国的限航令锁定中国7家航空公司，不过目前实际飞美的只有4家，包含照片上的南方航空。

(德国之声中文网) 根据中国财新网，为了缓解中美航路争端 中国拟扩大「五个一」适用范围。报导引述达美航空人士说法，表示中国调整政策能缓和当下的争端。

新闻提到，中国民航局6月4日发布调整「五个一」政策的通知。6月8日起，所有未列入3月12日航班计划的外国航空公司，可在公司经营许可范围内，选择1个具备接收能力的口岸城市，每周运营1班国际客运航线航班。

内容指出，「五个一」扩大适用，但政策内容保持不变。「五个一」即一家航空公司一个国家保留一条航线，一周一航班。

美国政府周三 (6月3日)宣布，计划禁止中国的客机飞往美国，此举是对中国限制美国航空公司入境的回应。

美国交通部表示，将暂停4家中国航空公司的航班，包括中国国航、东方航空、南方航空和厦门航空。

这项措施预计从6月16日开始生效。但如果美国总统特朗普下令，可能会更早实施。财新网则引数达美航空消息说，禁飞令目前还有一定余地。「美国航空公司仍在积极申请复飞中国航线，中美相关政府机构还在就此进行沟通」。

Flugzeug Boeing 737 von Air China (Imago/Newscast)

新冠病毒疫情爆发前，中美两国之间运营约325个航班。

争端来由

新冠状病毒疫情期间，中国的航空公司还能继续飞美。而美国主要航空公司在2月份就主动停止了所有飞往中国的客运航班。

美国联合航空公司和达美航空在5月初提交了恢复航班的申请，但一直未能得到中国民航局的授权。

美国交通部还表示，有迹象显示，中国航空公司正在利用包机来突破每周一个航班的限制，以增加他们对美国航空公司的优势。

今年1月底，特朗普政府限制14天内到过中国的非美国公民入境，但没有对中国航空公司实施任何限制。

邹宗翰/杨威廉 (美联社、路透社、法新社)

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