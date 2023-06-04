中美紧张下 欧盟将如何参与印太安全？

（德国之声中文网）欧洲高级国防官员利用上周末在新加坡举行的亚洲顶级安全论坛，阐述了他们更多参与印太地区安全的愿景。欧盟外交政策负责人博雷尔（Josep Borrell）在香格里拉对话上说，欧洲和亚洲在彼此的安全中有着"直接的利益关系"。

"我们必须共同努力，以避免该地区的对抗"，博雷尔在论坛上说。"在一个全球化的世界里，没有所谓的事不关己。"

目前，该地区紧张加剧。其中一个潜在的冲突爆发点是台湾，台湾问题也是中美关系紧张的一个主要来源。另外，南中国海的主权归属以及北京的战略野心也导致地区紧张不断。在这样的背景下，欧洲正在寻求制定一个有凝聚力的回应。

周六（6月3日），在香格里拉对话进行之际，美国印太司令部宣布，美国海军驱逐舰"钟云号"（USS Chung-Hoon）在通过台湾海峡时险些与一艘中国海军舰艇发生碰撞，"钟云号"不得不改变航向，以避免相撞。

中方拒绝与美方单独会晤，但选择与欧洲对话

中国防长李尚福在香格里拉对话会上警告，任何试图将台湾从中国分裂出去的做法都会得到军事回应，中国 "不畏惧任何对手，也不管付出多大代价"。

李尚福还批评说，一些该地区以外的国家派军舰在南中国海"以航行自由之名，行航行霸权之实，想要把南海搅浑"。

中国在南中国海与多个东南亚国家存在主权争端。

据美媒报道，美国本希望促成美中防长在论坛期间会面，但中国拒绝了美方的会晤请求。李尚福没有与美国防长奥斯汀在新加坡单独会晤。不过，这位中国防长确实坐下来与欧盟外交政策负责人博雷尔、德国国防部长皮斯托里乌斯等欧洲官员进行了会谈。

博雷尔称会晤是"建设性的"，并在推特上表示，布鲁塞尔希望"在信任和尊重国际法的基础上继续发展欧盟与中国的关系"。

在香格里拉对话会上，博雷尔还表示，欧盟将采取更多措施与该地区国家接触，以帮助维护稳定。他在讲话中强调，布鲁塞尔计划做出更多努力来维护该地区的和平，"你们可以信赖我们"。

安全合作是区域伙伴关系的关键

德国国际与安全事务研究所高级研究员海杜克（Felix Heiduk）表示，欧盟在印太的参与度"尽管起点很低，但正在缓慢而坚定地增加"。

新加坡智库东南亚问题研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）表示，在东南亚，针对该地区"精英阶层"的意见调查显示，人们信任欧盟能维护国际法，并将欧盟看作是安全伙伴。

安全合作是欧盟与东盟于2020年批准的战略伙伴关系的支柱之一。欧盟已经与越南签署了防务协议，目前正在与该地区其他国家就伙伴关系和自由贸易协定进行谈判。

包括德国、法国在内的几个欧洲国家在南中国海进行了航行自由演习，这被视为对中国领海主张的回应。

德国防长皮斯托里乌斯在香格里拉对话会上宣布，继2021年的部署后，德国将于2024年再次向南海派遣一艘护卫舰和一艘补给船，作为航行自由演习的一部分。他强调，这些演习不是为了威慑中国，而是"致力于保护基于规则的国际秩序，我们都认可这些秩序，并且都会从中受益--无论是在地中海，还是在孟加拉湾或在南中国海"。

欧盟在印太的安全影响仍然"有限"

欧盟外交政策负责人博雷尔在香格里拉对话会上的讲话中承认，"欧洲在很大程度上仍被视为一个区域外的行为体，对印太、亚洲的区域安全动态影响有限"。

他说："我的核心信息是，联盟是一个可靠的安全伙伴。我们不是一个典型的军事联盟；我们不是一个耀武扬威的传统大国；我们也没有第六、第七舰队要部署在印太地区。"

与此同时，博雷尔表示，一些欧洲国家"有一定的技术能力，我们希望发展这种能力，成为一个'智能推动者'，致力于共同安全"。

布鲁塞尔的欧盟事务评论员莎达（Shada Islam）对DW表示，大多数亚洲国家知道欧盟不会成为一个像美国、中国一样的真正的安全行为体，"而且他们不希望这种情况很快发生"。

莎达补充说，欧盟在该地区的价值在于它的软安全实力或者说非传统安全实力，例如在打击海盗、打击非法捕鱼、应对气候变化和贫困等问题上。分析家们认为，欧洲的参与可以从低调并且低争议的合作形式中获益。

然而，这种低调限制了欧洲在亚洲正式安全平台的参与度。欧盟最近才被允许参加年度东亚峰会，这是印太地区最重要的战略对话论坛。欧洲官员们也被排除在区域主导论坛东盟防长扩大会（ADMM-Plus）以外。目前，欧盟、法国、德国和英国的加入申请仍是未决状态，不过法国和英国今年将参加东盟防长扩大会的几个专家工作组，这些工作组是较低阶的讨论平台。

伦敦东北大学政治和国际关系的助理教授陈雪晨（音，Xuechen Chen）告诉DW，欧盟不太可能在短期内加入东盟防长扩大会。她说，欧盟认为自己是一个重要的安全行为者，尤其是在非传统安全领域，"然而，东盟及其成员国仍然认为欧盟主要是一个市场力量和重要的经济行为体，而不是该地区的安全行为体"。

还有一个实际问题，使欧盟的介入更困难。多年来一直是东盟防长扩大会成员的中国和俄罗斯，都反对更多西方民主国家加入地区框架，而印度可能也是这样的态度。

另外，法国和德国往往希望单独参与，但一些亚洲政府更希望有一个统一的欧洲队伍。欧盟事务评论员莎达说："亚洲不希望有几十个欧洲部长加入这些会议，让讨论变得更复杂。"

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。